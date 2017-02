MACRON, un crime contre la vérité et le vivre ensemble

IL VA A LA PÊCHE AU VOIX ET ATTISE LES TENSIONS ENTRE COMMUNAUTÉS EN FRANCE AVEC TOUS LES DANGERS QUE CELA SUPPOSE

Affirmer que la colonisation est un crime contre l'humanité au même titre que la Shoah, c'est banaliser, dédramatiser cette dernière, la faire entrer dans le rang, la dépouiller de sa sinistre singularité.

Mais il y a 4 mois ce même monsieur disait

"Alors oui, en Algérie il y a eu la torture, mais aussi l'émergence d'un Etat, de richesses, de classes moyennes, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie."

L'opportuniste modèle ses discours et ses jugement suivant les lieux et les interlocuteurs.

La vraie question est

Pourquoi cette guerre d'Algérie empoisonne encore les esprits alors qu'elle date de 50 ans ?

Pour une raison simple, la passion l'a emporté sur la raison, et les Historiens des deux côtés de la Méditerranée n'ont pas fait leur travail. Le travail de mémoire a été occulté des deux côtés.

En France

Tout le monde est aujourd'hui contre les colonisations, mais cela ne règle rien, c'est le constat simplement que le monde s'est construit depuis plus de 2000 ans sur les invasions et les colonisations.

Il faut rappeler que l'Algérie a été colonisée par les Arabes, et par nombre d'autres avant.

L'indépendance qui est une étape normale dans l'évolution des colonies été très mal conduite,

L'absence de recherche de la part de la France d'une indépendance négociée et progressive.

On a menti aux peuples en leur disant ''Je vous ai compris, Algérie Française'', et on a entamé une guerre sale de Huit ans avec des actes de barbarie insupportables qui ont meurtri le pays et amené la confrontation des populations .

La non application stricte des accords d'Evian.

Dêtre resté l'arme au pied quand 2000 civils se faisaient massacrer.

D'avoir empêché les Harkis de rentrer en France et les avoir livré auFLN

En Algérie

Les méthodes terroristes employées par le FLN, ( une cause pour aussi juste soit-elle, justifie-t-elle d'employer n'importe quels moyens ?)

Le FLN a rasé des villages Musulmans et exterminé leur population, il s'est ensuite concentré sur des attentats terroristes envers les civils Européens , il a massacré et torturé des dizaines de milliers de Harkis.

Le 5 juillet une fois indépendants, Le FLN fait la chasse aux Européens dans les rues d'Oran, rafle et exécute des milliers de civils, Ce qui a obligé à l'exil 1 million de personnes , dont beaucoup étaient des migrants économiques venus d'Italie, d'Espagne, De Malte et d'autre pays pauvres, arrivés depuis plusieurs générations a qui on a pris tous leurs biens, maison, meubles , voiture, tous spoliés .''La valise ou le cerceuil''

Si les historiens avaient fait leur boulot si chacun avait reconnu les faits, les plaies seraient refermées depuis longtemps.

La repentance unilatérale et compulsive ne sert à rien, si ce n'est qu 'à raviver les rancoeurs.

Quel cynisme de la part de Macron, à quoi en sont réduits nos hommes politiques pour essayer d'être élu. Ils salissent le pays qu'ils veulent diriger, ils jettent de l'essence sur le brûlot des divisions, ne tenant aucun compte de l'effet désastreux de cette déclaration sur un vivre ensemble très mal en point en France

On est le seul pays qui va de repentance en repentance quand nos dirigeants voyagent, ils passent obligatoirement par Canossa.

Si nos responsables politiques nous disent qu'on ne peut pas s'aimer nous mêmes, comment voulez-vous que les immigrés qui sont en France ou arrivent chez nous aiment la France ?

Pourquoi nos politiques veulent culpabiliser enfants et petits enfants contre leurs parents et grands parents ?

Quelle indécence !

Aller psalmodier des méa culpa permanents dans un Pays dont quelques millions de ressortissant Habitent chez nous, et d'autres millions attendent des visas. Pourquoi des millions d'Algériens viendraient chez des salopards, des criminels, des nazis comme avait accusé bouteflika qui ont fait tant de mal à leurs parents ou à eux ?

http://www.lefigaro.fr/international/2007/05/17/01003-20070517ARTFIG90179-passe_colonial_alger_renonce_a_demander_des_excuses_a_paris.php

Sont-ils masochistes, inconscients ?

Non je pense que beaucoup d'entre eux ont fait la part des choses. Ils se rendent comptent que tout n'est pas blanc ou noir.

Une vraie question se pose pour un avenir proche, Quand Bouteflika sera parti, quid de l'Algérie, combien de millions d'Algériens voudront rejoindre la France ?

Devoir de mémoire oui, cent fois oui, mais repentance compulsive NON !!

Cette attitude est autodestructrice et dangereuse.

Voir et juger l'histoire avec les paramètres actuels nos valeurs du moment est un erreur.

Le monde s'est construit a travers les invasions successives et les colonisations.

Chaque peuple a des faits dans son histoire à se reprocher, et d'autres faits dont il peut être fier.

Le 'Roman de la France ' n'est pas à mettre à la poubelle, la France est belle et généreuse, elle a été longtemps le phare du monde, et admirée par les autres nations. Elle a eu aussi ses moments sombres c'est une évidence.

Macron en pays Musulman aurait dû réviser ses leçons d'Histoire

La colonisation Arabe dont l'Algérie fait partie.

Initiée par Mahomet contre le monde non Musulman sous le nom de DJIHAD ils ont conquis des territoires chrétiens Au Moyen Orient, En Afrique du Nord, en Espagne. Et Aussi en Afrique Noire, Asie centrale et Sud Est Asiatique.

Tous les peuples colonisés étaient soumis au statut de DHIMMI

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-dhimmi-dans-l-Empire-islamique-medieval.html

L'Espagne a été envahie et colonisée 7 siècles.

Qui se repent, qui bat sa coulpe, qui demande pardon ?

L'Histoire a ses faces sombres et ses phases de lumière.

Prenons exemple sur les autres peuples.

Les grands colonisateurs qu’ont été L’Angleterre, Le Portugal, l'Espagne, Les Néerlandais, l'Italie et d'autres ne passent pas leur temps inutilement à genoux à faire repentance.

5 pays seulement n'ont pas connu la colonisation monsieur Macron. Alors vous allez condamner la terre entière et l'accuser de crimes contre l'Humanité ?

C'était une autre époque, d'autre mœurs, d'autres pratiques, d'autres ambitions, d'autres motivations, qui ont au cours des siècles construit les nations, les frontières et les peuples d'aujourd'hui.

Le devoir de mémoire, bien sur, mais vivre à genoux en culpabilisant constamment les peuples NON !!!

Surtout pour des raisons cyniques, dans le cas MACRON

Rafler les voix des Musulmans de France en Réveillant les Haines.

Les français méritent d'autres dirigeants qui ceux qui ne voient que leur parcours personnel et pas l'intérêt et le souci de la France et de son avenir.

A droite on condamne l'ignominie de ces propos

A gauche on parle de maladresse pour faire le Buzz

Dans son camp, on fait machine arrière en prétextant qu'il ne voulait pas parler de crime contre l’humanité, mais de crime contre l'Humain.

Décidément Macron aurait la langue qui va plus vite que le cerveau ? Dangereux comme déséquilibre comportemental pour un candidat à l'élection présidentielle.

Décidément, ce Rastignac des temps modernes n'est pas à sa place dans cette compétition. Rien ne plaide pour lui, ni son parcours, ni son expérience, ni ses prises de position, ni ses délires médiatiques.