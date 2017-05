Macron : un président des riches par défaut

Le nouveau président de la République a été élu avec 20,7 millions de voix, sur 51,5 millions de Français majeurs (1), soit 40,19% seulement des Français en âge de voter. Une forte proportion des votants a, de surcroît, choisi Macron par défaut. La représentativité extrêmement faible du nouveau président de la République pose d’ores et déjà la question de sa légitimité. Les élections législatives de juin prochain risquent fort de chambouler le paysage politique français autant que l’espoir, pour Macron, de constituer une majorité présidentielle cohérente.

Les Français ont choisi LE président des riches par défaut, pour 60% (2) de ceux qui ont déposé un bulletin Macron dans l’urne, ce dimanche 7 mai. Dans l’inquiétante continuité des élections de 2007 et 2012, la question centrale de la représentativité du président de la République se trouve à nouveau posée.

La non-représentativité criante du nouveau locataire de l’Elysée interpelle avec une acuité d’autant plus forte, que 8,3 millions d’électeurs seulement, sur 51,5 millions de Français en âge de voter, ont adhéré –en connaissance de cause ?- au projet ultralibéral du candidat du système fric à outrance.

Les mondialistes effrénés, les financiers, aidés par les politiciens sur le retour, soutenus par une petite partie d’une jeunesse naïve, virtualisée, ultra-crédule, ont réussi un coup magistral en portant à la tête de l’Etat français, à coups de centaines de millions d’euros investis dans la promotion, le produit Macron. Or, celui-ci déplaît à 33,1 millions d’électeurs (3) et ne convainc pas les 12,4 millions de Français, qui ont voté par défaut pour lui, afin de barrer la route au Front National, sur les 20,7 millions de voix obtenues, dimanche soir.

Une victoire en trompe-l’œil

Pas de quoi pavoiser pour le nouveau président de la République qui sera, durant cinq ans, le grand obligé de ses bailleurs de fonds et autres promoteurs capitalistes ultralibéraux. Macron devra d’autant moins se reposer sur ses frais lauriers, qu’à l’évidence les partis institutionnels, LR et PS surtout, vont vouloir en découdre, pour se refaire une santé. Balayés au premier tour, désagrégés par la météorite Macron, ils ont manifestement déprécié le second tour, sachant le résultat acquis d’avance, pour se consacrer à l’espoir de leur renaissance, aux législatives des 11 et 18 juin.

Dans ce plan de bataille, qui se dessine pour la composition de la future assemblée nationale, la formation « En Marche », sur laquelle le nouveau président compte fonder sa majorité présidentielle, se heurtera aux trois principales forces constituées au premier tour, sur la base d’un vote massif d’adhésion pour chacune d’elles. Que ce soit le bloc du FN, avec 7,6 millions de voix, celui des Républicains, avec 7,2 millions de voix, ou celui de la France Insoumise, avec un peu plus de 7 millions de voix.

Plus de 21 millions d’électeurs échapperont en toute logique à la République en Marche du président élu. Sans oublier les 2,2 millions de voix du PS de Benoît Hamon et les 1,6 million de voix de Dupont-Aignan. L’absence criante d’adhésion à un projet, s’inscrivant dans la continuité de la politique de Hollande, apparaît dès à présent comme le talon d’Achille de la démarche macronienne. Macron n’est pas perçu, n’en déplaise aux euphoriques ou optimistes, comme le président rassembleur, eu égard à son parcours et à son appartenance au système. Cela pèsera dans chacune des 577 circonscriptions.

La forte abstention devait alerter Macron (4)

L’abstention très forte, 25,38%, soit 11,5 millions de gens qui ne sont pas déplacés pour cette élection phare des institutions de la cinquième république, et la forte progression des votes blancs et nuls à 11,49%, soit 5,2 millions d’électeurs, sont autant de signes avant-coureurs d’un rejet de la Macronie qui se met en place.

Le Premier ministre que va choisir le président de la République sera un indicateur de sa volonté ou pas de tenir compte du message qu’une grande majorité de Français lui ont envoyé, en ne se prononçant pas pour lui.

Quand bien même il se découvrirait miraculeusement une sensibilité humaine et sociale, dans le sillage de Mélenchon, il sera difficile à ce jeune président frais émoulu de ne pas tenir ses engagements auprès de ceux qui l’ont fait monarque républicain : les riches.

Verdi

Lundi 8 mai 2017

(1) Nombre de Français majeurs, en âge de voter : 51,5 millions. Nombre d’électeurs inscrits : 45,7 millions (88,6% des Français en âge de voter). Nombre de Français non-inscrits : 5,8 millions (11,4% des Français en âge de voter).

(2) Enquête Ipsos Sopra Stéria pour le Cevipof, avant le second tour.

(3) 33,1 millions de Français n’ont pas voté pour Macron :

- 10,6 millions pour Le Pen

- 11,5 millions se sont abstenus

- 5,2 millions ont voté blanc ou nul

- 5,8 millions non-inscrits

(4) Abstention et votes blanc ou nul

- Abstention premier tour : 22,23 %

- Abstention second tour : 25,38% (+ 3,15 points)

- Votes blanc et nul premier tour : 2,56%

- Votes blanc et nul second tour : 11,49% (+ 8,93 points)