Macron : un score historiquement bas, un record d’abstention, un gouvernement illégitime

Le parti présidentiel, malgré un énorme battage médiatique, réalise un score historiquement bas au premier tour des législatives, plus de 10 points en dessous de ce qu'avait réalisé les majorités présidentielle de Hollande, Sarkozy, Chirac ou Mitterand pour ne citer qu'elles. Sans compter qu'à cela l'abstention record de 51,2% tonne comme une déflagration. En partique, En Marche aura la majorité au parlement tout en étant ultra minoritaire, ne rassemblant qu'à peine plus de 13% des électeurs. Au second tour, les électeurs auront l'occasion de préserver des appuis populaires dans plusieurs dizaines de circonscriptions, des candidats de la FI et du PCF étant présents au second tour. Un enjeu important alors que la résistance contre l'euro destruction du code du travail par ordonnances, contre la baisse des salaires et l'augmentation de la CSG, pour le progrès social, contre la suppression de la défense nationale française remplacée par une armée européenne sous commandement de Washington et Berlin et pour la paix, contre l'état d'urgence liberticide permanent etc... ne fait que commencer.

Une large majorité des français, 84%, refuse d’accepter la politique de destruction du code du travail, des salaires et des libertés publiques et de la démocratie

Par ailleurs, En Marche, qui sort en tête du premier tour réalise un score faible, s’agissant du parti du président, avec un peu plus de 32% contrairement au 40% à plus de 50% obtenus par le parti en tête du premier tour des législatives de ces trente dernières années. C’est un score historiquement bas, d’autant plus qu’il se conjugue à un report d’abstention.

L'abstention atteint 51.2%, cela sans compter les votes blancs et nuls (2.2%). De fait, l’Assemblée Nationale sera la plus mal élue de la Ve république, à l’image du président Macron.

A propos du 1er tour des législatives. Premier commentaire d’ « Initiative communiste », le journal du PRCF. 11.06. 2017

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour toute portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus imprescriptible des devoirs ». Constitution de la Première République française, inspirée par Maximilien Robespierre.

Très majoritaire si on lui ajoute les votes blancs et nuls, l’énorme abstention, au premier tour des législatives, qui fait suite nombre très important d’abstentions, de blancs et de nuls qui avait déjà accompagné l’étrange élection de Macron*, délégitime d’avance le projet antinational et antisocial que porte ce personnage, entièrement au service de Gattaz et de l’UE de Merkel.

La 5ème République, dont le caractère antidémocratique est aggravé par le quinquennat et par son total assujettissement à l’UE, étale son épuisement politique et institutionnel.

Le peuple contre le projet de Macron

Le projet macronien d’ubérisation générale du travail et de casse de tous les acquis de 1936 et de 1945, n’a pas l’aval du peuple, pas plus que n’a reçu son consentement le projet d’euro-dissolution de la France, de sa souveraineté politique (« gouvernement de la zone euro ») et militaire (« défense européenne » dans le cadre de l’OTAN, placement de la force de frappe ex-française sous la tutelle de Berlin et de Washington), de sa langue nationale sacrifiée par Macron au tout-anglais, de substitution des grandes régions à l’allemande à la République indivisible et aux départements.

Face à de tels projets négateurs de toute son histoire et de tout son avenir progressistes, le peuple français, et centralement, la classe ouvrière, le monde du travail et la jeunesse progressiste sont fondés à prendre l’offensive avec la certitude d’être entendus de la nation. Macron n’a donc absolument pas partie gagnée. Chacun doit méditer le mot de Marx qui disait de la France qu’elle « est la terre des luttes de classes poussées jusqu’au bout ». Non, l’ère des révolutions ouverte par 1789 n’est pas close dans notre pays contrairement à ceux qui veulent enterrer le mouvement ouvrier de classe, le projet communiste né dans notre pays et, dans la foulée, l’existence même de la nation républicaine.

Si « majoritaires » qu’ils soient en pourcentage, les députés-godillots de Macron (qui entend gouverner par ordonnances et attend de ses « députés » une obéissance servile), seront archi-minoritaires dans le pays et ne représenteront en rien Marianne. Dans ces conditions, il est probable que, pour contrebalancer par des moyens de force l’illégitimité que lui confèrent les urnes, l’équipe ultra-patronale de Macron durcira encore l’Etat policier que devient la « Franceurope » bourgeoise en pleine fascisation rampante (nouvelles lois liberticides en préparation pour fliquer les manifs, l’internet et les libertés individuelles). Dans ces conditions, les appels du PS et du PCF à voter pour des candidats Macron pour « faire barrage au fascisme » sont surréalistes. C’est en combattant directement le dangereux FN, qu’il faut à tout prix éviter de banaliser, mais dont le recul global par rapport à la présidentielle est néanmoins significatif, que le mouvement ouvrier de classe fera régresser une menace lepéniste que nourrissent les renoncements de la fausse gauche, les reniements des dirigeants pseudo-communistes du PCF-PGE et les politiques euro-libérales qui désespèrent le peuple en détruisant la nation, la protection sociale et le « produire en France ».

C’est dans les luttes que va désormais se jouer la résistance vitale du peuple français

La déconfiture des LR et du PS, dont nombre de figures opportunistes, poussées par le MEDEF, ont rallié Macron dès le 1er tour, est la juste sanction de leur trahison du peuple français. Il est certes lamentable que la représentation de la « gauche » soit en grave danger en France, mais les caciques du PS doivent s’en prendre à eux-mêmes et à leurs dirigeants faillis, Hollande et Valls.

C’est avant tout dans les luttes que va désormais se jouer la résistance vitale du peuple français. Cela impose à tous les communistes de soutenir plus que jamais le syndicalisme de classe tout en l’appelant à dénoncer frontalement le rôle de la « construction » européenne dans le démontage social en marche. Le PRCF soutiendra ces luttes dans la perspective d’un changement de pouvoir et de société qui rende l’espoir à la jeunesse et au monde du travail.

Le probable affaiblissement du PCF résulte largement de l’incapacité structurelle de ce dernier à affirmer une ligne franchement communiste et anti-UE, à se démarquer à 100% du PS et de Macron. Le PRCF continuera au second tour, là où ce sera possible, de soutenir les candidats PCF qui auront accepté le dialogue et n’auront pas mis sous le boisseau la question européenne. Le PRCF avait fait son devoir en temps voulu en proposant fraternellement au PG de soutenir partout les sortants PCF ainsi que les sortants PCF battus en 2012 par la vague rose. Il déplore certes que ce geste politique n’ait pas été fait, fût-ce unilatéralement, même si la direction du PCF porte une responsabilité accablante, par son confusionnisme politique atterrant (notamment par rapport au PS), dans la division qui s’est manifestée au 1er tour.

Concernant la France insoumise, il faudra observer de près son résultat qui, malgré le recul du pourcentage par rapport au 1er tour de la présidentielle, n’efface pas le score remarquable de JLM au 1er tour de la présidentielle et le potentiel de lutte que que cela représente. Encore faudra-t-il que ce mouvement, souvent vivant et dynamique, se lie systématiquement aux luttes en cours et qu’il résiste à la tentation de se transformer en formation prétendant à l’hégémonie sur la gauche populaire.

Le PRCF, qui connait une importante dynamique d’adhésion et de rajeunissement, continuera de s’adresser à tous les vrais communistes, excédés par les ballons d’essai de M. Laurent au sujet du changement de nom du PCF (c’est-à-dire à l’officialisation d’une dé-communisation déjà achevée dans la pratique), aux syndicalistes de classe qui doivent associer résistance sociale et refus du délétère « saut fédéral européen » en marche, à tous les patriotes progressistes qui comprennent la nécessité de sortir de l’UE par la voie progressiste et antifasciste, à tous ceux qui veulent construire une France Franchement Insoumise (FFI) à l’UE/OTAN du capital et au capitalisme lui-même.

*Qui, au 1er tour de la présidentielle, a surtout servi à certains pour éliminer Fillon, et qui, au 2ème tour, a bénéficié d’une dramatisation au barrage « antifasciste » sans que cela valide son programme ultra-patronal.