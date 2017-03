Macronstory

On l’a dit 100 fois, Macron est « une opération de marketing ». Il nous est proposé comme un produit novateur avec le concours de quasi tous les médias. Or, on dit tout le temps, et à juste titre, que les médias sont des outils de propagande de l’oligarchie, donc ... Macron est l’homme du système en place. Tout le monde le sait déjà et tout le monde qui a un peu de bon sens va devoir s’opposer à Macron.

Les sondages profitent de la démonstration de Salomon Asch à propos du conformisme d’un grand nombre d’entre nous. Il est naturel à beaucoup de suivre l’opinion générale. Par conséquent, en nous faisant croire que Macron est le favori, ils veulent nous inciter à suivre . Mais c’est une technique assez « grossière », car il y a aussi les faits et la réalité.

C’est la manipulation tentée avec Hillary Clinton et qui a échoué ... et qui va encore échouer ici.