Magazine unique de 45 millions d’électeurs

Pour bien voter aux prochaines élections présidentielles, un groupe d’électeurs inconnus de tous et fréquentant assidûment les bureaux de vote depuis l’âge de leurs majorités se sont réunis pour tenter sans aucuns partis pris de faciliter le choix de l’électeur.

Les tendances politiques de chaque candidat sont essentielles à la compréhension du rapport qui existe entre la population et du déséquilibre du nombre engendré par les classes sociales qui composent l’électorat. Il nous semble évident que les riches et les pauvres ne peuvent voter pour un même candidat pour des raisons d’intérêts divergent. Le pourcentage de riches (ou très riches) est très inférieur aux pauvres. Même si ceux qui font la classe moyenne voulaient se prévaloir de faire parti de la caste des riches, ils ne pourraient être en nombres suffisants pour dépasser la totalité des pauvres.

Quant aux pauvres qui voudraient se hisser dans la classe moyenne malgré leurs fins de mois difficiles, pourraient-ils faire pencher la balance du côté qui ne leur est pas favorable. Reste à savoir quelle est la valeur exacte de ce qui peut être perçue ou acceptée comme moyenne. Et sur quels signes extérieurs peut-on s’en prévaloir ?

Cela peut paraître trivial mais la société actuelle reposant essentiellement sur la consommation, le festif, la publicité, la propagande, le paraître, le showbiz, il nous paraît inutile de rechercher dans ces élections des motivations qui unissent une nation. Vouloir se sentir d’un peuple uni par un destin marqué du saut de la grandeur ou toutes les classes sociales pourraient se côtoyer et échanger alors que celle-ci ne dispose plus d’instruments politiques faisant surgir l’accomplissement de valeurs universelles, sans projection sur l’avenir mais préoccupé par la prochaine rencontre de son équipe sportive préférée…et du temps qu’il va faire.

Donc ! Riche, pauvre, droite, gauche, exploiteurs et exploités sont naturellement les mots à employer devant cette décomposition de la société dirigée par une oligarchie politique corrompue d’une part et asservi au dictat de l’union européenne d’autre part. Chaque dénomination de ces divergences se complète et s’accorde entre elle. En toute logique, on ne devrait pas trouver un riche mettant dans l’urne le même bulletin qu’un exploité.

Mais bizarrement ce n’est pas comme cela que ça se passe et c’est pour ça qu’il faut absolument clarifier les conséquences que peuvent avoir (et ont eu par le passé) les bulletins de vote mal utilisés.

Evidement le but d’une l’élection n’est pas de vouloir inverser des situations sur des valeurs essentiellement basées sur l’argent mais plutôt de rechercher dans toutes les structures de la société à maintenir la liberté, l’égalité, la fraternité, afin que chacun puissent se reconnaitre dans son président, puisque celui-ci ce doit de représenter tous les Français. Chaque programme devrait donc proposer des mesures allant dans le sens de la paix sociale et durable pour l’avenir des prochaines générations. Le choix d’un vote ne devrait donc se faire qu’en ayant des convictions politiques selon des valeurs de stabilité sociale et économique. Pas sur des valeurs d’enrichissement.

Pour se faire une juste idée de la personnalité de chaque candidat, quelques points piochés dans leurs programmes suffisent à les positionner dans ces divergences. Pour certains d’entre eux les programmes évoluent au gré des sondages selon ce qui peut rapporter le plus afin de piquer des voix à l’adversaire. Chez ceux-là on ne trouve pas de programmes véritablement ficelés, étudiés et réfléchis. Ils évoluent au fur et à mesure et laisse transparaitre l’absence de convictions, démontrant surtout qu’il s’agit de faire du chiffre avec les bulletins de vote.

Alors à quoi peut-on s’attendre ? Quels sont les propositions qui seront tenues ? Si on suit toujours le raisonnement de l’argent roi et de l’enrichissement, la suppression de l’ISF par exemple est une promesse qui sera tenue, vous pouvez en être sûr. Mais cela concerne uniquement que les riches. Cette suppression doit laisser croire qu’elle sera profitable aux pauvres en faisant miroiter une promesse de gains en forme de loteries comme font les vendeurs par correspondance. Un jeu concours avec obligation…non pas d’acheter mais de renvoyer un bulletin de participation vote pour le candidat si l’on veut remporter le jackpot avec lui.

Mais bon ! Les pauvres devraient le savoir… que le jackpot ce n’est pas pour eux. Enfin je crois !

Et vu que les électeurs ont la mémoire courte, c’est pour ça que cette année il a été décidé de sortir les casseroles au dernier moment.

En résumé, il est important de savoir qu’un programme ne s’adresse pas nécessairement à vous, car si un candidat dit je vais vous faire gagner de l’argent, s’il est de droite (riche) il s’adresse à un petit pourcentage de son électorat. S’il est de gauche (pauvre) il s’adresse à un gros pourcentage de son électorat. Bien sûr les valeurs partagées ne sont pas les mêmes au final. D’un côté il y en a un qui voit son capital augmenter, et de l’autre un qui voit son quotidien plus facile.

Pour un candidat de droite, les riches lui sont acquis. Ce qu’il lui manque, c’est le pauvre électeur qu’il faut convaincre par la flatterie, la sympathie, les promesses, le bavardage et l’enfumage. Bien sûr le candidat veut son bien…sans autre précision, inutile de chercher à en savoir plus.

Pour un candidat de gauche, les riches lui sont hostiles et ceci même après l’élection. Pour lui aussi, il lui faut aller rechercher l’électeur pauvre. Sa tâche consistera aussi à le convaincre qu’il veut son bien mais comme ça ne ressemble pas à une loterie avec gains à la clé, il y a immédiatement suspicion, pourquoi il veut mon bien ?… Même s’il s’explique clairement dans son programme.

Il est important de savoir que les médias ont déjà fait leurs choix et vont vous inciter à ce que ce vous les choisissiez « Macron vs Le pen ». Pour eux, ce sont des promotions médiatiques bien orchestrées, des têtes de gondoles, du commercial, la vente d’un produits aux retombées financières prometteuses, le bien être des banquiers et des multinationales, mais si vous prenez il n’y aura pas de droit de rétractation.

D’ailleurs, il est regrettable qu’il n’y ai pas de garantie quinquennale…Pourtant il semblerait que des candidats proposent de créer une garantie de résultat.

Passons maintenant aux candidats.

Fillon

Personnage dont l’honnêteté et la bonté (qui se lit sur son visage) est mise à mal par une justice aveugle. Lui un catholique pratiquant qui veut dans un élan de générosité baisser de 50 milliards les charges pesant sur les riches entrepreneurs. Bien entendu, c’est une mesure pour les riches mais les riches se doivent de se donner les moyens pour pouvoir aider les pauvres. La suppression de l’ISF figure aussi en tête du programme.

Pour la retraite des pauvres, on augmente l’âge de la retraite pour augmenter les petites retraites. On n’est jamais si bien servi que par soi-même semble-t-il vouloir nous dire.

Pour l’emploi, l’exonération des charges cotisations sociales pour les entreprises qui embaucheront des jeunes et supprimer les 35 heures en autorisant les entreprises a négocier jusqu’à 48 heures.

Les jours fériés sont du manque à gagner.

Ainsi la messe est dite, un riche ne peut que s’enthousiasmer pour ce président et un pauvre de prendre ses jambes à son cou.

Macron

Le plus simple est de se reporter aux intentions de Bruxelles ou à ses sponsors pour savoir le programme. Il pioche des idées à gauche et à droite et est d’accord avec tout le monde. Tantôt à gauche tantôt à droite, c’est la marche des canards qui font coin coin.

Il ne représente aucun danger pour la droite et pourrait voir les électeurs de Fillon se reporter sur lui. Le plus affligeant dans tout ça malgré la logique du fric appel, ce sont les grandes pointures du PS partant le soutenir, abandonnant Hamon malgré les primaires qui ont fait de lui le candidat du PS.

Mais où est donc passé le PS ?

Marine Le Pen

Le FN propose 144 points à son programme. À notre avis une dizaine suffit pour se faire une idée précise. Dans les 144 points de son programme vous en trouverez très certainement à votre convenance. Seulement votre bulletin de vote ne trie pas ceux qui vous conviennent de ceux qui ne vous conviennent pas et en particulier les points de vue personnels de la candidate.

Entouré par ses amis, ex-dirigeants ou proches du syndicat étudiant d'extrême droite GUD, Frédéric Chatillon, Axel Loustau et Philippe Péninque, marine Le Pen parviendra très certainement à mettre en œuvre les points forts de son programme. Il faut donc vous intéresser aux points forts.

Elle se propose de renforcez la solidarité intergénérationnelle en permettant à chaque parent de transmettre sans taxation 100 000 € à chaque enfant tous les cinq ans (au lieu de 15 ans actuellement). Elle n’oublie pas les bas revenus et les petites retraites en leur fournissant une prime de pouvoir d’achat. Cette prime de pouvoir d’achat, j’ignore si c’est pour atteindre plus facilement les 100 000 € de solidarités familiales tous les cinq ans…mais !!! Si ce n’est pas faisable, à qui la faute ? Suivez mon regard…

Les petits riches peuvent s’intéresser à sa candidature.

Benoît Hamon

On se rend bien compte de l’inutilité que furent les primaires et de la désagrégation du PS ne respectant plus le choix populaire. Que lui reste-t-il à défendre ? Son programme ou le PS moribond ?

Sa première mesure est de supprimer la loi el komry.

Ensuite de mettre en place un revenu universel, mais ceci n’est qu’une proposition. Il est évident qu’il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et qu’elle ne pourra se faire qu’en taxant les robots. Seulement taxer les robots, c’est un souhait qui vient d’une idée de Michel Rocard dans les années 1960 et qui n’a jamais vu le jour. Et si on se demande pourquoi, c’est probablement parce que c’était une idée. Aujourd’hui nous en sommes à un souhait. On ne peut pas dire que ce soit une avancée fulgurante.

Quant à réduire le temps de travail, cette réduction ne sera possible que par la mise en place du revenu universel. Mais comme le revenu universel n’est qu’une proposition lié à la taxe des robots passé de l’état d’idée à celle de souhait, on peut déjà se dire que cette réduction du temps de travail, on peut s’assoir dessus.

Deux mesures à retenir cependant, c’est le passage à la sixième république et la mise en place d’un 49.3 citoyens.

Jean luc MELENCHON

« L’Humain d’abord » c’est le programme du Front de Gauche disponible gratuitement en version numérique, il était déjà disponible en 2012.

C’est Le refus du Tafta et de celui établi avec le Canada (Ceta), l'abrogation de la loi travail, d'intégrer davantage de démocratie participative et ainsi donner aux citoyens le droit de révoquer un ou une élue, y compris en cours de mandat. Le recours au référendum qui vise à engager le processus de réunion d'une Assemblée constituante. La « refondation démocratique » des traités européens.

Un smic mensuel à 1300 euros nets. Instauration d'un salaire maximum pour toutes les entreprises.

Reconstruction des services publics, l’éducation, la santé, la protection sociale, la recherche, l’énergie, l’eau, les transports, les télécommunications, le crédit, le logement, la Poste, la sécurité et la justice seront protégés comme un patrimoine commun pour assurer les conditions d’égalité et de citoyenneté.

Dans son programme, on ne retrouve rien qui puisse plaire aux riches, des baisses de charges et de suppression de l’ISF.

Ce n’est pas un programme pour les riches. Un riche ne peut pas voter pour Mélenchon mais un pauvre oui.

Asselineau

Lui aussi a un programme qui date des présidentielles de 2012. Il est clair que pour lui, l’union européenne est le problème. Il nous faut sortir de cette union européenne ainsi que de l’OTAN. Renationaliser et soustraire l’économie des féodalités privées.

Proposition de constituer un syndicalisme doté de larges pouvoirs. Son programme ne contient pas de points susceptibles d’enthousiasmer les riches.

Pour un riche, Asselineau est à bannir de la droite.

Nathalie Arthaud

Exproprier les banques.

Quitter l’union européenne.

Le problème de son programme, c’est qu’il ressemble un peu trop à des revendications salariales. Mais la fonction d’un bulletin de vote pour une présidentielle n’est pas celui d’une adhésion. C’est habituellement pour les syndicats.

Un exploité saura reconnaitre avec Nathalie Arthaud les éléments indispensables à une société plus juste et l’aider à choisir ou est son intérêt de vote.

Philippe Poutou

Idem que pour Nathalie Arthaud.

Nicolas Dupont-Aignan

Propose de payer les salaires tous les 15 jours pour réduire les découverts bancaires des pauvres, il y à mieux comme solution mais c’est plus cher et lui dans son programme, c’est la baisse généralisé. Il veut exonérer les charges cotisations si l’entreprise prend un chômeur de longue durée et baisser de moitié le taux d’imposition sur les sociétés.

Il aime les banques et veut instaurer un nouveau mécanisme de sauvetage des banques et renforcer les soutiens bancaires pour les entreprises. Son programme étant axé sur la réduction, l’exonération, la baisse et le bien-être des banques, cela pourrait faire de lui un excellent banquier à défaut de Président.

Son programme semble être uniquement construit autour des PMI.

Quelques points intéressants comme dans la plupart des programmes des candidats.

Un exploité ne saurait se reconnaître dans ce programme.

Jean Lassalle

Jean Lassalle parle de la dictature financière, de la prédation qui prive notamment de ressources l’école et l’hôpital dû aux énormes bénéfices fait par les établissements financiers avec des prêts à 3,5 % alors que l’inflation est de 1,5 %.

L’union européenne un échec, limitée à gérer des budgets et à écrire des normes.

Son programme peut intéresser un pauvre.

Cheminade

Idem contre la dictature financière, l’union européenne devenue destructrice, il parle lui aussi de sortir de l’union européenne.

Son programme également intéressera un pauvre.

Et si vous êtes embarrassés dans votre choix, consultez votre portefeuille, il vous donnera de précieuses indications.

Gasty

Illustration d’après la couverture du magazine « 60 millions de consommateurs »