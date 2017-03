Mais où allons-nous ? Une écrivaine au Bac ! On aura tout vu !

A des fins électoralistes, on donne le bacc à presque tous les lycéens pour entretenir l’idée que l’enseignement s’améliore. Mais on ne vous dit jamais le pourcentage de déchets à la 1ere année de fac. Il suffit de voir toute l’inculture des présentateurs et des journaputes. Plus personnes ne sait calculer, ni écrire correctement, et celà même en politique. Plus personne ne se cultive. Il suffit de voir le niveau des pgm télé.Ce qui veut dire aussi que le niveau des grandes écoles a baissé.

Le niveau lamentable de l’’anglais de Hollandouille à Manille.

https://www.youtube.com/watch?v=M2wyG8Kt3fA

Alors ENA ou HEC, je me demande ce qui en sort. Sarkozy et Hollande n’ont aucune culture et quand on voit Macron, c’est une catastrophe. On se demande comment il a fait pour gagner 3 millions. Enfin, j’ai ma petite idée.

Y a-t-il des mathématiciens, des physiciens en politique ?, eh bien non