Depuis des semaines, l'affaire Fillon et ses remous n'en finissent pas de faire des vagues et de secouer la droite : on perçoit des dissensions dans le parti Les Républicains, les sarkozystes voudraient que François Fillon renonce à se présenter... alors que François Fillon tente de résister à la tourmente...

Sous le choc, le candidat des Républicains en vient à annoncer des propositions inspirées par Sarkozy lui-même : la majorité pénale à 16 ans.

Emmanuel Macron, lui, fait son show : il essaie d'attirer vers lui un électorat nouveau quand il déclare, lors de son voyage en Algérie, que la colonisation a constitué "un crime contre l'humanité" : tous ceux qui se sentent lésés par cette colonisation, il cherche des voix dans les banlieues, il ratisse à gauche, faisant preuve d'opportunisme.

A gauche, les divisions perdurent... Pour Mélenchon, la seule candidature unique possible à gauche est la sienne.

Marine Le Pen prospère dans tout ce marasme électoral : les solutions qu'elle propose peuvent conduire au pire, avec une sortie possible de l'Europe et de l'euro...

Mais où est passée la campagne électorale ? Que deviennent les problèmes des français ?

Comment régler le chômage qui gangrène les banlieues ?

C'est sur ce thème que devraient se concentrer les candidats...

Ils devraient proposer des solutions, envisager des stratégies multiples pour juguler le chômage...

En lieu et place, les candidats révèlent leurs appétits de pouvoir, ils sont incapables de s'attaquer à ce problème.

Peut-être le chômage est-il même encouragé pour maintenir les salariés sous pression ?

Il leur faudrait aussi évoquer ce thème : l'éducation, qui est un secteur essentiel dans un monde moderne.

C'est l'éducation qui permet aux jeunes de s'épanouir, de progresser : "L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde" disait Nelson Mandela...

Marine Le Pen prône la fin de l’éducation gratuite pour les enfants d'étrangers en situation irrégulière : ces enfants risquent donc de se retrouver dans des écoles communautaires.

François Fillon, quant à lui, propose de réduire de manière drastique le nombre de fonctionnaires, donc le nombre d'enseignants...

Benoît Hamon fait un éloge appuyé de la politique menée par Najat Vallaud-Belkacem dont on connaît, pourtant, les résultats désastreux.

Le débat d'idées s'efface devant des stratégies électorales, on en oublie l'essentiel...



