Mais que peut-il bien se passer dans la tête d’un électeur de droite ?

Vous avez le modele collectif a la sovietique sinon.

C est assez le programme de Melenchon, les Russes en on fait l experience et vu ou cela les a menes ils ont vire a droite depuis.





Sinon oui bien entendue l entrepreneur individuel est un sale individualiste egoiste qui exploite les masses proletaires etc...Incapable d empathie (je ne vous ferai pas l affront de vous demander si vous connaissez le sens de ce mot que la plupart qui l emploient ne comprennent pas et confondent avec compassion par contagion emotionnelle et identification ) et de compassion etc...





Sauf qu il n y a plus de boulot pour les ouvriers avec les delocalisations, il n y a plus de boulot dans les pme tpe et les commerces qui sont en train de crever (dansons la carmagnole et ...c est genial) et que en guise da casser des trucs reste plus que NDL , les meetings Fillon et Le Pen ...