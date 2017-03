Mais qui c’est, Asselineau ?

Une grande injustice est sur le point d'être réparée. Tous les français, moi le premier, croyaient qu'il n'y avait plus aucune espérance à placer dans le moindre homme politique en France. Aucun des présumés "grands candidats" ou presque ne pouvait se prévaloir d'un passé sans tâche, ou même d'un projet clair pour la France, et nous allions nous résigner à subir un nouvel avatar de cette caste arrogante et pas très propre pour une nouvelle galère de cinq ans. Triste perspective. Mais voilà : une sorte de miracle est arrivé, avec la qualification d'un homme aussi inattendu qu'exceptionnel, François Assselineau, qui a touché le coeur de 480 petits élus de France, lesquels l'ont porté à la phase finale des élections (il manque 20 signatures, considérons que c'est fait).

"Mais qui c'est, François Asselineau ?", entend-on de toutes parts. C'est vrai que l'existence même de ce personnage pourtant passionnant nous a été soigneusement cachée depuis dix ans. Sa méthode de communication assez particulière, reposant sur d'innombrables conférences aux quatre coins de la France, plusieurs fois par semaine, parfois devant des publics de moins de 50 personnes, a certes de quoi surprendre. Il fallait une conviction à peine croyable pour entreprendre ce travail de galérien, et garder toujours l'espérance. C'est cette obstination de dix ans dans l'adversité et malgré l'indifférence des grands media qui est en fait la marque d'un futur grand Président, qui sait ce qu'il veut et qui ira au bout de ses promesses. L'autre aspect de sa communication a été l'utilisation d'internet pour faire voir à des millions d'internautes (oui, des millions) les vidéos de ses conférences, ces conférences qui ont véritablement instruit un nombre incalculable de Français en leur montrant l'envers des cartes, cette face sombre de la politique dont on ne parle pas. Le recours à l'outil Facebook a complété cette campagne peu commune. Enfin, il y a eu le travail des bénévoles, tous portés par un enthousiasme passionné, qui ont collé des affiches à la petite semaine, sans passer par les sociétés d'affichage à 1 euro l'affiche. Parce que l'UPR n'a pas beaucoup de sous, juste celui de ses courageux adhérents, au nombre de 16.641 à l'heure ou j'écris, mais il y en a actuellement 70 de plus par jour. Ils ont réuni 674.655 euros, ce qui est à peine suffisant, et doit être comparé au 23 millions d'euros, que d'autres candidats n'ont aucun mal à trouver et à dépasser (où ils les trouvent ? est un autre problème).

Alors, à cette question : "Qui c'est, Asselineau ?", que vous ne vous poserez bientôt plus, je vais laisser au candidat le soin de répondre au travers de la retransmission de cette émission de 90 minutes, Mardi soir, sur une de ces "petites radios" (mais grandes par l'honnêteté de leurs journalistes) qui l'ont tant soutenu, Radio Soleil.

Vous allez découvrir un homme politique de coeur et d'honneur. Si, si, je vous assure : ça existe, je ne plaisante pas. Un homme qui a l'ambition et la volonté de faire le ménage tant dans le cercle politique que dans le cercle médiatique, et qui fait trembler les puissants, au point qu'ils tentent désespérément et maintenant sans succès de le cacher sous le boisseau. Un homme simple, avec un parcours discret mais extrêmement brillant. Un homme dont vous serez enfin fier qu'il soit à la tête de votre pays. Ce pays que vous allez pouvoir enfin aimer à nouveau, après qu'il vous ai fait honte si longtemps, parce qu'il va lui redonner son éclat international et en refaire la lumière du monde.

Vous doutez encore ? Alors écoutez :