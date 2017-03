Mais qui sont Pierre LARROUTUROU, Alexandre JARDIN, Jean-Pierre GEORGES… ?

Des candidats à l’élection présidentielle Française de 2017 !!!

_« Non ? »

_« Et si ! »

La démocratie vue par les oligarques ! Soyons clair si je n’étais pas allé les chercher moi-même, je n’aurais probablement jamais croisé leur patronyme. Et pourtant n’est-ce pas l’essence même d’une démarche citoyenne que de connaître l’ensemble des choix qui nous sont proposés avant de décider qui sera notre futur président ? Nous ne parlons pas du gars qui va s’occuper de la machine à café là.

L’élection présidentielle au suffrage universel est censée être populaire et ouverte à tous sauf que pour limiter les candidatures comme vous le savez, il vous faudra 500 parrainages d’élus et non seulement ça mais en plus il faut les obtenir dans une trentaine de départements différents et sans dépasser les 10 pourcents dans chacun d’entre eux…rien que ça ! En dehors des « grands candidats » rare sont ceux qui y parviennent. C’est la queue du serpent qui se jette dans sa propre gueule ! À noter qu’un élu ne peut appuyer qu’un seul candidat, ce qui implique que lorsque des types comme Fillon, Macron ou Hamon valident plus d’un millier de parrainages c’est autant de possibilités en moins pour les autres. Être candidat à la présidentielle coûte une fortune car n’espérez pas obtenir un parrainage en envoyant un simple email. Et une fois les parrainages obtenus il faut se faire connaître, les déplacements ce n’est pas gratuit et les meetings encore moins et ne comptez pas sur BFMTV pour vous apporter la lumière ! En 2012 j’ai entendu BOURDIN dire qu’il ne voyait pas l’intérêt d’inviter CHEMINADE… un grand démocrate.

Il ne peut y avoir d’équité en démocratie si nous ne sommes pas tous égaux devant l’électorat.

Plusieurs tentatives ont été faites pour tenter de réformer la constitution à ce sujet mais bizarrement rien ne bougent…

_ « Nous allons rester entre amis si cela ne vous dérange pas. »

_ « Ben tiens mon con, faites-vous plaisir. »

Il y a pourtant des directions intéressantes qui pourraient être prises comme celle d’un collège de citoyens, personnellement je proposerais l’idée de primaires locales, départementales puis régionales qui rendraient les choses plus accessibles à tous et rendraient aux présidents de régions une légitimité réellement démocratique… à méditer.

En attendant la propagande fait son office, le fils Rothschild est en tête des sondages soi-disant et l’avenir s’annonce plutôt sombre pour nos libertés. Fillon, Hamon ? L’un est un escroc, l’autre a 50 ans de retard ! Le Pen ce serait catastrophique, reste quoi ? Mélenchon ? Un franc-maçon communiste j’ai le droit de rigoler ? Et les petits candidats… ah ben non on les connaît pas !

La présidentielle à notre échelle, nous le constatons depuis plusieurs années, ne change plus grand-chose. Tant que L’Union Européenne, Goldman Sachs, Soros et tous les membres de réseaux d’influences néfastes continueront de polluer les couloirs de nos assemblées rien ne s’arrangera, les inégalités ne feront que se creuser. Les vrais problèmes ce ne sont pas les migrants ou les chômeurs c’est tout simplement la spoliation des richesses par quelques individus, (moins de trois milles pour sept milliards d’habitants, bientôt huit). Il faut admettre que les médias pour bonne partie et les grandes institutions internationales sont pourris de l’intérieur. L’Occident accuse nombre de dirigeants des pires infamies alors qu’eux-mêmes n’hésitent pas à nourrir des guerres immondes et à renverser des régimes créant des catastrophes humanitaires le tout au profit de je ne sais quel contrat, de je ne sais quel trafic.

Nous reste-t-il de l’espoir ? Bien sûr que oui, l’Empire Romain lui-même devenu trop puissant a fini par s’effondrer. Rien ne résiste au temps. Concrètement pour nous c’est aux législatives qu’il faudra agir. Nombre de petits candidats dissidents et indépendants se présenteront un peu partout en France et il va falloir leur faire un maximum de pub car si ne serait-ce qu’une petite dizaine d’entre eux pouvaient passer la porte de l’assemblée nationale alors la cuirasse serait fendue. Il aurait la possibilité d’enquêter sur ce qui se passe réellement derrière ces murs, ils pourraient véhiculer de nouvelles idées et gagner en visibilité bref un peu de peuple dans cette foutue assemblée.

En attendant chacun votera ou non en son âme et conscience mais que chacun prenne conscience de l’importance de son vote. Personnellement je voterais pour Asselineau au premier tour si j’ai le temps mais en mon âme et conscience je connais toute l’inutilité de ce geste dans une géopolitique où chaque atout est dans la main de ceux qui ont le blé. Soit le peuple prend enfin ses responsabilités, soit il se trouve un monarque pour le faire à sa place. A coup d’éducation désastreuse et de désinformation quotidienne les élites nous savonnent la planche du savoir pourtant essentielle à nos prises de conscience. Nous devons ensemble essayer d’enrayer ce système ou espérer un miracle.

« La télévision est un miroir fidèle à la réalité qui arrange ceux qui la font. » C.H.

http://www.cnewsmatin.fr/france/2017-03-09/presidentielle-2017-qui-sont-les-candidats-736865