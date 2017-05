Mes sentiments sont partagés suite à l'attentat de Manchester.

Pourquoi frapper des innocents ? Ici, en particulier, des enfants qui assistaient à un concert. Pourquoi ne pas frapper les responsables, bien à l'abri, des grands carnages de notre temps ?

La Grande-Bretagne fait partie des grands carnassiers colonialistes qui sont responsables de millions de morts, partout dans le monde, en Inde, autrefois, où ils furent impitoyables et, actuellement au Moyen-Orient où ils veulent participer au dépeçage de ces terres à pétrole.

Théresa May, n'a-t-elle pas dit, elle-même qu'elle n'hésiterait pas à balancer une bombe atomique sur la Russie ?

Est-elle folle !

Est-elle folle celle qui d'une phrase envisage le chaos le plus irréparable !

Sont-ils fous, ceux qui ponctionnent les peuples pour le sang et l'argent ?

Cette Histoire d'un monde carnassier et impitoyable va-t-elle enfin s'arrêter ?

Qui est le fou qui s'est enfilé une ceinture explosive et à qui on a fait croire qu'il marchait vers le paradis ? Qui paie ces fous ? On le sait. Ceux qui s'envoient des messages de condoléances avant d'envoyer leurs services secrets mettre le Moyen-Orient à feu et à sang.

Et nous, peuples, ne sommes-nous pas responsables d'accepter ces politiques monstrueuses sans plus de lutte, sans plus de volonté d'informer les myriades d'ignorants des coulisses de notre monde ?

Trump a vendu pour 150 milliards d'armes à l'Arabie Saoudite en l'appelant à la guerre contre l'IRAN !

Quels enfants, partout, seront les victimes de ces armes que les peuples fabriquent pour tuer les enfants de tous les peuples ?

Les vrais responsables, qui paradent sur tous nos écrans, ce matin me donnent la nausée.

(Photo Peter Byrne. AP)