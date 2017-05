Manchester : des enfants, des adolescents pris pour cibles

Si les morts sont réelles, le ressort, toujours le même est utilisé. Pour autant, peut-on croire que se sont 2 fanatismes qui s’opposent ? Puis-je me permettre de vous rappeler cette vidéo, qui date de 2016 et qui explique qu’il n’y a pas de hasard, pas de coïncidence et que les responsables ne sont pas ces fanatismes religieux, mais au plus haut service de l’État, « Tous les gouvernements mentent » c’est doublé en français et ça fait mal ► https://www.youtube.com/watch?v=L-JSHKTgjgk

Cui Bono c’est la seule question qui vaille et il est question là d’attentat terroriste manipulé ! Parce qu’on parle de management de la terreur qui est utilisé par tous les États, tous les gouvernements à chaque fois, Paris compris, qu’il faut mater la population pour pouvoir faire passer plus de restriction sécuritaire. Cette vidéo est en section commentaires de ce billet sur l’INFO PRIORITAIRE de G. DUFF Source VT.

Par ailleurs, il faut rappeler qu’il y a quelques jours le nouveau ministre de l’intérieur G. Collomb de l’Empereur Macronleon, a affirmé qu’il faudrait bien un un jour sortir de cet état d’exception qu’est l’état d’urgence. Cet attentat de Manchester arrive en pleine campagne des législatives anglaises. Peut-on rappeler qu’entre les 2 tours de la farce électorale française : Un indic, Claude Hermant, arrêté dans l’affaire de l’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo, implique à présent l’État dans la préparation de l’attentat. Les révélations de Hermant ont eu lieu en plein milieu des élections présidentielles, quelques jours après le meurtre d’un policier par Karim C. sympathisant de l’EI.(L’attentat des Champs-Élysées) ICI.

Pour ma part, mais je ne suis pas la seule, dès 12/2015 nous avons tenté de réinformer ICI, et encore LÀ. Mais surtout, surtout LÀ . Parce que le même jour, l’ambassadeur russe assassiné, camion fou sur le Marché de Noël à Munich, fusillade dans un centre islamiste en Suisse... Et 131 morts dans une fête de mariage au Yémen, dont personne n’a parlé parce que tout le monde s’en fout. Et je vous le donne en mille, c’est bien sûr l’Arabie-Saoudite, la nouvelle meilleure amie d’Israël et de Trump qui était en 1ère ligne... Alors, dès après le Brexit on était quelques-uns à se dire que les Zélites feraient tout pour sortir cette info des écrans radars merdiatiques, et bim ; Nice... Et on n’a aucune envie de voir des morts, mais on peut raisonnablement se demander si pour manipuler l’opinion afin qu’elle veaute bien comme il faut, y vont pas manipuler quelques terroristes pour les amener à commettre des attentats ciblés juste avant les législatives, pour maintenir l’état d’urgence ad vitam æternam, ni vu ni connu j’t’embrouille... Parce que jusqu’à preuve du contraire, ben ça marche et plutôt bien ! Alors, je ne prétends à rien, je ne suis rien qu’une fourmi mais pétard il est peut-être temps de se sortir les doigts du nez, non ?