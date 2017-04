Manipulations systémiques

Macron c'est l'arche de Noé des vieux politiciens corrompus de gauche et de droite qui ont activement contribué au naufrage de la nation française et de notre monde en extrapolant de manière générale. Le système lobbyste mafieux politico-financiers sentant venir le désaveux des français pour les partis historiques, instruments de leurs politiques ultra libérales, ont donc élaboré un redoutable plan marketing pour sauver et recycler tous leurs bienfaiteurs magouilleurs. Donc, un nouveau parti politique qui phagocyte et organise le transfuge des forces destructrices pour que le système puisse se pérenniser et continuer à déposséder le peuple de France (particulièrement les classes des travailleurs de tous ordres, au détriment d'une caste de privilégiés qui possèdent tout ) en usant, des pires stratagèmes pour arriver à leur fins.

Le constat à l'issue des résultats du 1er tour des élections présidentielles françaises, laisse entrevoir à celui qui prend de la hauteur, les mécanismes d'une guerre cognitive à l'encontre des peuples, qui ne laisse place qu'à un viol manipulatoire pour obtenir leur consentement tacite, leur exploitation et leur mise en esclavage. Le stratagème opéré par le système, repose sur l'utilisation d'une machinerie psychologique diabolique, en fabricant de toute pièce, un interrupteur cérébral de la peur, implémenté dans les esprits, qu'il peut activer à sa guise lorsque bon lui semble. Il repose sur l'induction d'une matrice de puissants biais cognitifs permettant d'influer l'interaction des individus en générant des conflits socio-cognitifs.

Pour exemple, il usite du principe de dichotomisation en favorisant le raisonnement binaire extremisé de manière non nuancée ; de la surgénéralisation du négatif ; de l'inférence arbitraire en tirant des conclusions à valences négatives et non-fondées ; de la personnalisation en émettant des règles de portée générale à forte connotations négatives ; de l'abstraction sélective en ne focalisant que sur les aspects négatifs au détriment des valences positives.Tous ces programmes introjectés par conditionnements pavloviens créent ainsi de puissants conflits antagonistes. Ils ont pour conséquence, de fabriquer un clivage psychotique dans l'esprit des gens.

En effet, le système offre en réponse un choix binaire pour assurer sa survie de manière viciée par l'annexion du libre-arbitre des citoyens. Car, soit vous choisissez sciemment la pensée dite progressiste qui consisterait d'avancer en épousant la réponse du système, (porteur de valeurs inversées) représentant l'axe du bien, de la bien pensance, de la soi-disant véritable demo(no)cratie ; soit, vous choisissez de vous "replier" sur vous même dans un sursaut identitaire, rétrograde et xénophobe qui selon ce système, constitueraient de facto, la ruine et le chaos de notre civilisation...

Ainsi, l'esprit humain clivé et manipulé devra mettre en place un mécanisme de défense psychologique pour s'extraire de cette peur viscérale, à grand coups de conditionnements pavloviens dès sa plus tendre enfance au seing des institutions sociétales, renforcé par le battage médiatique inféodé à ce système.

En réponse, l'individu malléable, qui ne souhaite être assimilé à cette pensée purement fabriquée, dite rétrograde et xénophobe, devra se rallier par effet de suivisme à l'union sacrée d'un front républicain usé, pour s'extraire de ce dit obscurantisme rétrograde...

Pour autant, les peuples de France doivent-ils se comporter en moutons dociles alors même que la continuité de ce renouveau les mènera très certainement vers l'écarissage ?

En réalité, nous arrivons à un tournant historique de notre société qui ne propose qu'une alternative duelliste en forçant le cas échéant l'individu d'opérer un choix conscient de paradigme sociétal où l'enjeu inconscient véritable réside simplement en l'expression de sa souveraineté ou de la perte de son identité par la destruction des états-nations protecteurs dans monde dérégulé et déréglementé qui ne tient compte que du profit. Car dans cette guerre intra-psychique, l'individu joue non seulement son intégrité morale mais aussi spirituelle, au delà des religions et des simples apparences...