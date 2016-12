Maréchal Putin, Veuve Clinton, Trump DDT, Hollande, les beaux draps

Regardez la gueule du trèpe, c’est du long cauchemar en figures. C’est tout obscène par le visage. Parties honteuses remontées au jour.

La guerre fraîche et joyeuse à de beaux jours devant elle bordel. Et vous Popu, consentant ou pas, souvent consentant et va-t-en guerre vous-mêmes, vous êtes dans de beaux draps ! Sans compter Taleb et Memet qui, sans vous promettre une augmentation des stocks nucléaires et des budgets militaires comme les ci-dessus, s’affriolent à la récidive encore et encore et toujours et bientôt … Avec beaucoup de succès.

Faut avouer, c’est quand même Taleb et Memet qui ont le meilleur ratio Coûts / performances dans leur business.

Que vous retourniez partout, partout les mêmes sons de cloches ..

Bonsoir Anne-Carlotte Tinnete, vous êtes à Alep avec Frank Renouveau .. pourriez vous nous préciser … ?

we came, we saw, he died - … il est mort

La France, je vous le dis, est en guerre

Par la volonté de Dieu, nous allons tous vous tuer, porcs

On ira les buter jusque dans les chiottes

Soyez poli, soyez professionnel, mais ayez toujours un plan pour tuer tout les gens que vous rencontrez

C'est vraiment drôle. C'est amusant de tirer sur certaines personnes

Je sacrifierai un poulet dans le jardin en l’honneur de Moloch

J’ai décidé d’accroître notre soutien militaire ..

Russia can now DEFEAT the US and NATO – but we need MORE nukes

….

Faites un peu l’effort de regarder et d’écouter, libérez-vous un peu des “fêtes de fin d’année”, des extravagantes dindes, bûches, lobsters, gras-foies…. comme ça, vous serez moins étonnés, un peu préparés pour les événements prochain.... ceux qu’on vous annonce et vous écoutez rien tout absorbés aux Lumières !

C’est par ce qu’ils font et disent, ces quatre-là, Maréchal Putin, Veuve Clinton, DDT – Donald Drunk Terminator – et le Maréchal Hollande, plus Taleb et Memet, qu’ils nous apprennent tout ce qui nous attend. S’il y a des spécialistes, spécialistes-hyper-experts ès champs de bataille, ès dévastation, ès nucléaire, c’est bien eux.

Quoi ? Qu’est-ce-que j’entends ? Putin serait pas Maréchal ? Vous oseriez douter, après tout ce qu’il a fait pour conduire les premières opérations de la nouvelle guerre mondiale ! De toutes les façons, c’est lui qui décide, il est seul à pouvoir se nommer, c’est réglé.

Veuve Clinton – oui, elle est veuve, la pauvre, depuis la mort brutale de son grand-rêve – elle, semble retirée des affaires. N’en croyez rien, elle aussi reste grande va-t-en-guerre, elle aussi soutient le développement de l’arsenal nucléaire des Américains et associés. Elle aussi restera dans l’histoire – enfin, tant qu’elle durera – grâce notamment à son immortel « we came, we saw, he died » lancé dans de grands éclats de rire réconfortants.

DDT lui aussi, je vois, y’a dix minutes, est d’accord pour une augmentation supplémentaire des stocks nucléaires en même temps que Veuve Clinton et le Maréchal Putin. On ne peut que réjouir.

Première conclusion, attendez-vous donc à des nouvelles aventures.

Vous avez vu à quoi ressemble Alep ces jours ? Aplatie ! démolie ! tout-par-terre, monuments et habitations, rien debout, les civils et les enfançons dessous.

Y’a pas d’absolue loi divine qui stipule que tout-ça n’est pas pour nous. Les Russes se mettront pas au chômage après un si beau chantier, ce qu’ils ont dans le viseur, c’est les agresseurs de la RPL maintenant – Logansk. Mais pas que : Putin rêve de faire cadeau, à l’Europe des territoires européens de Constantinople.. Juste retour des choses, guerre juste et nécessaire s’il en sera.

Heureusement que Sarkozy s’est excusé ! Il l’avait menacé en direct, le Maréchal Putin, vous rappelez ! Fallait être osé.... Le Maréchal lui avait expliqué, écartant les bras de façon démesurée, que la Russie.... Immense pays comme-ça ! …. la France – et il avait son propos illustré en montrant son index et son pouce rapproché .. tout petit pays !

Apparemment, Sarkozy, on l’avait pas renseigné là-dessus.. y savait pas visiblement.

C’est quand l’autre l’a sauvagement attrapé à la tête, en l’assurant qu’il allait l’écrabouiller, qu’il a compris, Sarkozy. Il en est ressorti tout défait, retourné .. vous souvenez ? Comme s’il était bourré, éclaté. Mettez Sarkozy Putin bourré dans Youtube, vous retrouverez. Parfait amusement de fin d’année ! Le petit roi inaugurait sa nuditude.

Le Maréchal Putin, faut pas l’énerver, il est tout de suite colère. Taleb & Memet, y se tiennent à carreau chez le Russe en ce moment, depuis que le Maréchal à promis d’aller les buter dans le chiottes. Notez bien, il y a cette histoire de l’Ambassadeur russe repassé en Turquie.. C’est de l’Archiduc Franz Ferdinand en puissance encore cette affaire.

Quant au Maréchal Hollande, il est toujours prêt, et, comme son prédécesseur Leboeuf, il sait qu’il ne manque pas un seul bouton de guêtre. « Aux armes ! Citoyens ! »

« Aux armes ! Citoyens ! » c’est notre lot quotidien.

Seconde conclusion, attendez-vous à des crêpages de chignons et des rabibochements. La guerre est l’art de recomposer les amitiés, la guerre est fille du compliqué et de l’inexpliqué.

Dans l’épisode syrien, bien malin qui savait exactement qui était avec qui. KSA ? L’Egypte ? Israël ? La France, la Russie, L’iran, le Luxembourg ? Le United Kingdon ?

Bon, on peut remarquer, ça rassure : tout le monde est contre le terrorisme, ça fait l’unanimité. Vous imaginez « les terroristes » à la table des négociations, invités par la « Communauté Internationelle » ?

Le détricotage d’amitié est vieux comme le monde, infatiguable fournisseur de beaux draps.

Vous rappelez ? …. quand l’Allemagne d’après-guerre, la « première », mondiale, était alliée à la Russie ? Que les socialisses allemands défilaient bras-dessus-bras-dessous avec les communisses ? Et le pacte d’amitié dit germano-soviétique ? La France écrabouillée, sans plus aucun secours quiconque.

Les Godons rembarqués, les Américains pas concernés, les Russes rigolards .. Y’a fallu les grosses conneries du petit caporal pour tout chambouler .. La question des juifs d’abord : les Russes en avaient mis des tas au pouvoir.. Hitler en voulait pas, mais pas du tout. C’est là, sur cette question entre-autre que Staline, le Maréchal, s’était rapproché de lui, le caporal.

Jusqu’à l’Ultime connerie du caporal : Barbarossa ! été 41. Envahir la Russie, l’immense ! Même l’Empereur corse, avec 600 000 soldats avait pas réussi.

Mais je vous égare, je voulais simplement souligner qu’aujourd’hui l’histoire se reproduit, toujours de la même façon, en plus grandiose chaque fois …. Tenez-vous le pour dit.

Nuke them all ! Rasez les tous à coup de bombes Tsar ! 80 % des Américains sont pour.

Je le sais de source sûre puisque c’est Carlotte et moi qui avons fait le recensement, un jour qu’on était en vacance à Miami Florida, Coconut Grove Est, pas loin du Musée Viscanya pour être précis. C’était pour s’amuser. Micro en main, foulard autour du cou, on s’était fait passer pour des envoyés spéciaux de France 2

Je dois dire, ça avait mal commencé : Les vieux nous disaient « Oh my god ! Paris, petites femmes, Folies Bergères, Moulin rouge .. » et partaient en gaudriole … Les jeunes, surtout ceux de couleur latina je peux certifier, allez-savoir pourquoi, savaient pas où est la France.

êtes-vous d’accord pour que l’Amérique nucléarise la Chine en cas de danger ?

30% d’accord, à peine un tiers seulement !

Alors, Carlotte et moi, envoyés spéciaux de France, on a décidé de commencer par mieux informer !

« Sachant que les Chinois sont les plus grands pollueurs du monde, que les Chinois sont 6 milliards (y’a pas de recensement en chine) que les Chinois mangent les chiens et parfois les enfants, dont ils coupent les pieds, que l’armée chinoise c’est plus de 100 millions de combattants, que ..

80% d’accord !

Je vous le dis : y’a que l’information pour nous sortir des beaux draps ! On est bien partis.

NB : Camus qu’a dit « l’homme du 20ème s’informe et fornique » avait encore rien vu en matière d’information. De nos jours, on est encore bien plus gâté.

Claudius / dec 2016 /

