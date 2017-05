Marine a-t-elle l’âme d’une islamiste ?

Bon d'accord. Marine semble être plutôt contre les islamistes. Mais la science du magnétisme nous a enseigné depuis longtemps que les pôles de même signe se repoussent. La question est donc de savoir si, côté valeurs, la Marine et, plus généralement les Frontistes, ne seraient pas au fond faits de la même pâte dont sont faits les islamistes.

Pour ne pas raconter un peu n'importe quoi, je vais me laisser guider par l'analyse d'un certain Michel Winock, spécialiste de l'histoire de la république Française et des mouvements politiques.

Ladite analyse qui va servir de fil conducteur à ce papier est mentionnée dans un article Wikipedia sur l'Extrême droite.

Pour ce qui est des valeurs islamistes, c'est moi qui va faire le Michel Winock, de par ma connaissance de l'espèce en question.

Michel Winock,dans son bouquin « Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France » donne "les neuf caractéristiques suivantes aux mouvements d’extrême droite qui découlent du discours de la décadence, « vieille chanson que les Français entendent depuis la Révolution » .

« la haine du présent », considéré comme une période de décadence ; « la nostalgie d’un âge d'or » ; « l'éloge de l’immobilité », conséquence du refus du changement ; « l'anti-individualisme », conséquence des libertés individuelles et du suffrage universel ; « l'apologie des sociétés élitaires », l'absence d’élites étant considérée comme une décadence ; « la nostalgie du sacré », qu'il soit religieux ou moral ; « la peur du métissage génétique et l’effondrement démographique » ; « la censure des mœurs », notamment la licence sexuelle et l'homosexualité ; « l'anti-intellectualisme », les intellectuels n’ayant « aucun contact avec le monde réel » (Pierre Poujade).

Coté islamiste, les valeurs c'est pile poil pareil.

« la haine du présent », période de décadence et de débauche (carrément avec des signes de la fin des temps). « la nostalgie d’un âge d'or » Moyen age évidemment. L'époque de Clovis grosso modo.. « l'éloge de l’immobilité », Pareil ; Faudrait carrément vivre comme il a 14 siècles pour les salafistes. « l'anti-individualisme », conséquence des libertés individuelles et du suffrage universel . Pour les islamistes, la démocratie c'est haram. Le bon musulman est celui qui suit la oumma aveuglement sans réfléchir. Le Chitan (Satan) n'attaquant que les brebis isolées. « l'apologie des sociétés élitaires », Evidemment, chez les islamistes, l'élite c'est les oulémas (savants en arabe) et que la racaille mécréante et égarée ne daigne plus entendre.Les oulémas sont l'élite de la oumma. Celle qui sait ce qui est halal ou haram et qui guide vers tout ce qui est bien. « la nostalgie du sacré », qu'il soit religieux ou moral ; Pile poil pareil. « la peur du métissage génétique et l’effondrement démographique » ; On va laisser filer et dire que c'est pas pareil. Si on commence à parler des moeurs sexuelles des islamistes, on ne va pas en finir. « la censure des mœurs », notamment la licence sexuelle et l'homosexualité ; Les islamistes c'est franchement pas non plus les plus ouverts sur la question. « l'anti-intellectualisme », les intellectuels n’ayant « aucun contact avec le monde réel » On croirait entendre un islamiste.Ils appellent ça les ilmaniyous. Terme qui littéralement désignerait les mondialistes mais qui en réalité désigne les laicards gauchistes. Tout jeunes déjà, Ils n'arrêtent pas de se tabasser les uns les autres dans les universités.

On est donc à un taux d'adéquation spirituelle de 88% sans vraiment trop faire d'efforts. La même pâte.

On peut donc conclure que n'importe quel islamiste, s'il avait des parents de souche "Française", se serait senti irrésistiblement attiré par le Front National.

Réciproquement, il y a de très fortes chances que Marine, si Jean Marie était né Muhammad à Alger, serait à la tête d'un mouvement islamiste habillée au moins en Hijab. Cheikha Marine, il faut le reconnaitre, n'est vraiment pas du genre à renier le parti de son Papa.

Je me permet en plus d'attirer l'attention des lecteurs que chez nous, en Tunisie, les islamistes ont un succès fou chez les masses non éduquées et les pauvres gens. Il est réputé chez l'électorat islamiste que le Français moyen est un être à la langue fourche, homosexuel et échangiste, avec des filles qui perdent leur virginité à 10 ans dans la drogue et l'alcool.

Les islamistes chez nous, bien qu'incultes, se croient aussi détenteurs de la vérité, des vraies valeurs, de vraies solutions à tout et sont capables avec leurs science et leurs leaders de sauver la Tunisie de la sauvagerie intellectuelle et spirituelle de l'occident.

La France, avant d'être chrétienne catholique étaient évidemment paienne puis un chouia Mithraique puis Arienne jusqu'au baptême de Clovis. La Tunisie était aussi Paienne puis juive puis chrétienne puis chiite avant de passer sunnite. La Tunisie était aussi berbère avant que, on se sait comment, elle soit devenue entièrement de race arabe d'un coup tout seul. De sorte que la vraie France est aussi facile à définir que la vraie Tunisie.

Evidemment, les islamistes font les meilleurs scores dans les régions où il y a très peu de contacts avec les mécréants venus d'occident. Soit les zones intérieures et surtout le sud.

en bleu, c'est le vote islamiste. Et il n'y a pas beaucoup de mécréants occidentaux la bas.

Enfin, pour revenir à ces histoires de pôles magnétiques de même signe, nos islamistes n'aiment évidemment pas du tout Marine et ses électeurs. Presqu'autant qu'ils haïssent les islamistes chiites d'Iran.

Voilà. j'ai fini. Bye bye les Français.Et bonne chance pour vos élections.

En plus, je suis content, j'ai un article presque tout prêt pour les prochaines élections Tunisiennes. Le titre serait "Ghannouchi aurait-il l'âme d'un Lepeniste ?"

C'est lui Ghannouchi. il va aussi défendre les valeurs nationales et l'islam qu'il dit. Et il va tous nous sauver aussi.