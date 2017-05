Marine Le Pen entre mimiques et ricanements...

De même, Macron prône que la consommation de drogue ne relève plus du délit, mais soit juste sujette à une contravention.

Avec ma femme, lorsque nous avons lu cette info hier, nous en avons déduit que si consommer n’est plus un délit, vendre ne peut plus en être un aussi. Donc, bienvenue dans le monde où les mafias vont pouvoir prospérer sans soucis entre trafics de drogue, larçins et quoi d’autres d’ailleurs ?

en fait, vous voulez combattre l’extrème droite, mais vous allez l’élire.

Un site a recensé les similitudes entre les programmes de LePen, Macron et le parti national socialiste allemand d’Hitler. Et bien, c’est Macron qui en est le plus proche (côntrole des médias, lois sécuritaires, euthanasie, eugénisme, soumission à l’Allemagne, liberté d’expression, soutien des banques

Extrait d’une interview de Macron :

« D’abord je ne suis pas face à Berlin, je suis avec Berlin. Qu’on le veuille ou non. Parce que notre destin est là. Nous avons des différences. Nous aurons des désaccords. Mais je ne vais pas dire aujourd’hui aux Françaises et aux Français que je vais défendre leurs intérêts face à Berlin. Non. »

Levez les bras les enfants. Surtout le gauche et saluez le nouveau fascisme.