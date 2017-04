« Marine Le Pen et l’euro : amateurisme et/ou incompétence (1/2) ? »

M. Aimé Fay, écrit : « Marine Le Pen imagine… »

M. Remorsa fournit une autre précision « FN qui n’a rien compris au principe et n’a fait que réciter ce qui était déjà proposé ailleurs depuis longtemps ! »

Je ne sais si vous êtes des ignorants, des malhonnêtes ou des ignorants malhonnêtes, et je m’en fous. Je passe simplement pour faire savoir à vos lecteurs – c’est ça le web, et c’est ce qui le distingue du Café du Commerce, on peut aussi y dire n’importe, mais on prend des risques qui n’existent pas au bistrot – que le programme économique du Front national ne doit rien à Marine Le Pen, ni à qui que ce soit d’autres que l’équipe d’économistes, de professeurs d’économie, d’experts de la finance, appartenant, depuis des années, au staff de la candidate.

Parmi eux, Jean-Bernard Sulzer, ancien directeur du centre de recherche en gestion de l’Université Paris-XIII, qui fut aussi expert financier auprès des tribunaux ; Bernard Monot, qui a effectué toute sa carrière comme praticien des marchés financiers et analyste des risques opérationnels dans différents cabinets et établissements financiers et il a rejoint la Caisse des dépôts et consignations en 2008 ; ou encore Philippe Murer, ancien proche de Jacques Sapir, est professeur de finance vacataire à la Sorbonne .



Alors nos amis May et Remorsa, peuvent faire toutes les grimaces et contorsions qu’ils veulent, ils ne pourront jamais démontrer, ni même affirmer, maintenant que je les ai à ll’œil 😉), qu’il est humainement possible que les économistes du Front national, soient pires que la bande d’enfoirés qui, depuis tantôt cinquante ans, ont mené l’Europe là où elle en est.