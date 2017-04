Marine Le Pen et l’euro : amateurisme et/ou incompétence (2/2) ?

Pour justifier que les Français ne s'apercevront de rien quand le "franc national", une fois établi, sera déprécié par rapport à l'euro, Marine Le Pen prend toujours le même exemple devant ses interviewers : "[...] depuis 5 ans l'euro a perdu 25% de sa valeur face au dollar. Les Français s'en sont-ils aperçus ? Non ! Et bien, ce sera pareil avec le franc que nous retrouverons une fois que je serai élue [...]".

Ses interviewers restent toujours cois. Et, le sourire au coin des lèvres, Marine Le Pen savoure une fois encore, devant des millions d'auditeurs ou de téléspectateurs, sa nouvelle victoire. Puis, les interviewers passent à un autre sujet, sur lequel ils restent à nouveau sans répartie crédible. Impréparation, connivence… pas au niveau : inexplicable de la part de personnes renommées ?

Alors, l'une des réponses, que nous proposons, sur l'exemple − totalement spécieux − de Marine Le Pen quant à la baisse du cours euro/dollar, serait celle-ci :

"Et alors ! Nous parlons de la baisse du franc par rapport à l'euro. Et vous, vous nous parlez du cours euro/dollar. Quel rapport ? Aucun ! Surtout que l'euro a aussi perdu, durant ces dernières années, par rapport au franc suisse, à la couronne norvégienne… et à bien d'autres monnaies. Le cours euro/dollar n'est pas le sujet, car 75% des importations françaises, en valeur, sont payées en euros. C'est donc essentiellement le rapport franc/euro qui compte et comptera si malheureusement vous êtes élue ! Pas autre chose !

Si le franc perd 25% 1 par rapport à l'euro, cela voudra dire que le coût des importations françaises − libellées en euros − augmentera de 25%. Coût auquel s'ajoutera "votre" taxe de 3% (voir le protectionnisme intelligent du FN). Donc, les Françaises et les Français paieront 28% plus cher tous les biens importés libellés en euros !

Quant à l'épargne des Françaises et des Français, convertie en francs au cours, selon vous, de 1 euro = 1 franc 2, elle aura aussi perdu 25% 1 si, par exemple, les Françaises et les Français veulent voyager en Europe et faire quelques achats. Notre épargne aura aussi perdu par rapport à toute les autres grandes devises internationales : le dollar, le sterling, le yen… le franc suisse.

De fait, votre présidence va organiser la spoliation des Françaises et des Français. Seuls les plus riches sauront quoi faire… et vous aurez trompé 3 votre électorat !".

Pour finir provisoirement, madame Le Pen :

- n'oubliez pas que la valeur d'une monnaie nationale n'est que le strict reflet de la qualité de l'économie qu'elle irrigue et de la confiance qu'aura su ou que n'aura pas su inspirer les nouveaux dirigeants du pays, aux investisseurs nationaux et internationaux !

- n'oubliez jamais que le cours d'une monnaie convertible − espérons que le franc le sera si vous êtes malheureusement élue − n'est pas fixé par son gouvernement ni par la présidence du pays, mais est uniquement déterminé par loi de l'offre et de la demande, chaque seconde sur le marché international des changes. Marché qui fonctionne 24h/24, 7j/7, toute l'année, sans interruption aucune !

Alors, vous montrez encore ici, votre amateurisme et aussi votre incompétence en matière d'économie en général et de celle monétaire en particulier ! Pour cela, mais aussi pour votre approche xénophobe et anti-tout …, ... nous devons, le 7 mai 2017, vous éloigner massivement et définitivement de tout espoir de pouvoir, un jour, gouverner notre pays !

1. 25%, car notre expérience monétaire (lien 1, lien 2, lien 3… "L'euro : battre le fer" : Les Échos 6 février 1996) nous fait penser que le franc de Marine Le Pen pourrait être déprécié de 20 à 50% par rapport à l'euro. 25% sont donc une hypothèse basse.

2. Pourquoi 1 franc = 1 euro, si l'euro est aussi mortifère pour notre économie ? Vous êtes totalement incohérente !

3. Rappelons Proudhon quand il écrivait : "Le peuple, incapable encore de juger sainement ce qui lui convient, applaudit également aux idées les plus opposées, dès qu'il entrevoit qu'on le flatte : il en est pour lui des lois de la pensée comme des bornes du possible ; il ne distingue pas mieux aujourd'hui un savant d'un sophiste, qu'il ne séparait autrefois un physicien d'un sorcier." (Proudhon : Lettre à Messieurs les Membres de l'Académie de Besançon. Paris, le 30 juin 1840).