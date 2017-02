Marine Le Pen fascinée par Trump...

On est frappé par la similitude de ces deux tempéraments bien trempés, ces deux caractères excessifs, rudes : Marine Le Pen et Donald Trump.



Et même physiquement, ils se ressemblent : la mèche blonde, le menton carré, le corps trapu, une certaine rondeur.



On se souvient que Marine Le Pen s'était empressée de féliciter le nouveau président des Etats-Unis, dès l'annonce de son élection, y voyant une possibilité de victoire du Front National pour les prochaines élections françaises.



Jean-Marie Le Pen avait aussi déclaré : "Je l'attendais, je l'avais prévu et souhaité. Je m'en réjouis très fort, les conséquences vont être considérables c'est sûr. [...] Je pense que ça va prouver une chose, c'est que la diabolisation est une foutaise et que c'est une impasse".



On se souvient que Marine Le Pen s'était rendue à la Trump Tower, le 12 janvier, espérant peut-être y rencontrer le nouveau président des Etats Unis.



Donald Trump avait fait de nombreuses promesses alléchantes lors de sa campagne électorale : réduction des impôts, protectionnisme dans les relations commerciales, relance de l'économie...



Marine Le Pen, elle aussi, promet monts et merveilles : le retour de la retraite à 60 ans, le référendum citoyen, la baisse des impôts, l'augmentation du pouvoir d'achat...



Comme Donald Trump, Marine Le Pen veut imposer la préférence nationale, lutter contre l'immigration, instaurer le patriotisme économique...

Les programmes se ressemblent fort, comme se ressemblent les personnalités.



Donald Trump se laisse aller à des déclarations tonitruantes, sans nuances.

Et n'est-ce pas une des caractéristiques de la famille Le Pen ?

Jean Marie Le Pen s'est déjà signalé par des propos qui ont suscité la polémique : on se souvient du fameux "détail" de la seconde guerre mondiale, pour évoquer les chambres à gaz...

On se souvient encore des déclarations de Marine Le Pen qui avait comparé les prières de rue des musulmans à l'occupation allemande.



On peut, enfin, remarquer que la politique est une affaire de famille aussi bien chez les Trump que chez les Le Pen...

On peut parler de véritables clans : Donald Trump, sa fille, son beau fils...

Jean Marie Le Pen, Marine, Marion, sa nièce...



Les similitudes sont nombreuses : on perçoit comme un mimétisme, des affinités certaines, des accointances...



Marine Le Pen et Donald Trump sont sur la même longueur d'onde : ils dénoncent les castes financières, journalistiques, mais font eux-mêmes partie de castes.

