Marine le Pen qui monte qui monte

« Les raisons en sont culturelles : méfiance envers un savoir « d’impie » qui contredit le coran, sexisme familial qui survalorise les garçons, exemples négatifs de jeunes qui survivent dans la cité avec des trafics. »







non les raisons qui font que le Capital se concentre sont liées à la nature du Capital elle même, ce que Marx explique pleinement sans faire de la sociologie bon marché,





Evidemment celui qui lit et comprend Marx ne vote pas et celui qui vote ne comprend pas Marx, il font donc lui fournir une explication qu’il comprend bien qu’elle soit fausse pour flatter son égo et obtenir son vote.





oui je sais on est bien loin des « gender theories », du progressisme luciférien et du misérabilisme banlieusard instrumentalisé qui vous motivent à voter pour JLM.





« Dans le même temps des moyens seront donnés à la police pour repérer les vrais nuisibles et ne pas martyriser un innocent comme Théo, le noir. »







La matraque je suis pas spécialement fan, mais Théo le potentiel dealer en bas de sa cage d’escalier et la compétition victimaire téléguidée par des petits bourgeois antifas qui sont plus affolés par un trumpisme que par le fait de bombarder des peuples pour la « bonne cause » non plus.





il va vous falloir autre chose que la défense des fouteurs de merde (à la sauce dealers de banlieue ou faux journalistes à la sauce Barthes) pour réussir à convaincre.







la France des punks à chiens ne m’intéresse pas. c’est juste trop bas de plafond.