Marine Le Pen vous n’êtes pas crédible : le franc dévalué ne créera pas d’emplois !

Tout d'abord, rappelons votre inconstance sur le sujet de la monnaie. Parfois vous dites que 1 franc sera égal à 1 euro, et quelques jours après vous parlez d'un franc dévalué de 10 ou 20%. Hier, vous disiez que finalement la sortie de l'euro n'était plus la priorité tout en affirmant que l'euro était mort. Et, en janvier, vous disiez que la France pourrait avoir deux monnaies. Cette option signifiera, que l'une des monnaies sera inconvertible et que l'autre sera soumise au contrôle des changes, comme dans les pays exotiques : Cuba (2 monnaies), le Zimbabwe (3 monnaies)... et aussi durant le 3ème Reich (2 monnaies) !

Madame Le Pen, nous sommes à quelques jours de l'échéance et... vous ne savez toujours pas quoi faire !?! Et vous voulez, malgré tout, diriger le pays !?!

Il vous faut choisir rapidement mais, pas les 4 solutions en même temps ! Est-ce que vous comprenez cela ? Votre pourcentage de crédibilité est déjà proche de zéro. C'est la même chose pour votre allié d'opportunité : Nicolas Dupont-Aignan (lien 1) (lien 2) (lien 3) (lien 4)... votre nouveau miroir aux alouettes, que vous nommerez Premier ministre !

Bref ! malgré l'importance de l'enjeu − l'avenir de notre pays − soyons une dernière fois indulgent face à votre esprit d'indécision et de girouette, et voyons vos récents écrits… de circonstance − propres à attraper un maximum d'électrices et d'électeurs − pour cette élection présidentielle.

Dans votre projet (Tout ce qu'il faut savoir sur la fin de l'euro !) − vous parlez de dévaluation compétitive de la monnaie : "[...] les conditions (dites de « Marshall-Lerner ») sont remplies en France pour qu’une dévaluation soit bénéfique. [...]. [...] elle relancerait les exportations et donc la croissance et l’emploi [...]."

Madame Le Pen, si cela était vrai, tous les pays pauvres (rappel : leur monnaie est très faible) seraient riches, car la croissance, l'exportation et les emplois sont créateurs de richesse. Mais, ces malheureux pays pauvres restent pauvres… notamment, mais pas seulement, parce que leur monnaie faible les pénalise !

Vous le savez très bien, car vous n'êtes pas idiote !

Vous savez aussi, et cela est honteux, que tout votre électorat, sans exception, l'ignore. Vous connaissez très bien cette ignorance, car sinon, étant informé, vous ne pourriez plus lui (votre électorat) dire qu'un franc dévalué créera des emplois, de la croissance et de la richesse… il vous jetterait des pierres !

Notre dernier article : "Politiques sans bagage économique : attention danger !" apporte la preuve qu'aucune dévaluation française n'a créé d'emplois (paragraphe 1°)… bien au contraire ! C'est l'analyse faite par le Nobel français Maurice Allais, dont vous vous réclamez très souvent.

Les chiffres sont là, irréfragables. Ils sont ceux que feu Maurice Allais a tirés des nombreuses bases de données de l'INSEE, institut français de renommée mondiale.

Nous savons très bien − et vous aussi − que l'essentiel pour vous, c'est d'être élue le 7 mai 2017 ! Qu'importe toutes les balivernes promises aux plus faibles d'entre nous, durant votre campagne. Votre métier − véritable aspirateur à voix − est uniquement de faire de la politique en vous nourrissant du malheur des populations les plus fragiles économiquement et socialement 1. Honte à vous !

Le malheur de la France, c'est que vos chances de l'emporter ne sont pas nulles !

Aussi, pour éviter à notre pays une aventure mortifère, nous voterons massivement pour Emmanuel Macron, dimanche 7 mai.

Nous formons aussi l'espoir que votre score soit proche de celui que votre célèbre père, Jean-Marie Le Pen (ici, ici, ici, ici), avait obtenu le 5 mai 2002 !

1. "Le peuple, incapable encore de juger sainement ce qui lui convient, applaudit également aux idées les plus opposées, dès qu'il entrevoit qu'on le flatte : il en est pour lui des lois de la pensée comme des bornes du possible ; il ne distingue pas mieux aujourd'hui un savant d'un sophiste (c'est vous Marine Le Pen (NdA)), qu'il ne séparait autrefois un physicien d'un sorcier." (Proudhon : Lettre à Messieurs les Membres de l'Académie de Besançon. Paris, le 30 juin 1840).

Crédit photo : Baudelet.net (ajout de A. Fay : "L'avenir... signé Le Pen").