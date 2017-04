Marisol, lâche-nous la grappe !

L’an passé, avant de partir de France pour accomplir ce tour du monde, dans le droit fil d’un check up effectué en juillet à Saint Louis, j’ai fait un tour chez le pneumologue pour la première fois de ma vie. Pensez, 51 piges, fumeur depuis l’âge de 15 ans a raison de 2 voire 3 paquets de clopes par jour, le genre qui grille sa première avec le café du réveil : fallait quand même vérifier si j’allais pas claquer trois mois après l’envol !

Pneumo DONC. Le mec (un ponte dans le 16eme) me fait la totale. Introduction aux petits oignons, genre couplet moralisateur, vous jouez avec le feu gnagnagna : en France les mecs adorent arroser leurs consultations à 90 euros d’un petit couplet comme ça. Bref, je laisse le vieux faire son sketch, quand tu vis cerné de donneurs de leçons qui ne s’appliquent guère ce qu’ils préconisent à eux-mêmes tu es immunisé et tu prends ça avec distance.

Viennent les examens scientifiques. Et là, le pépère surdiplômé frise la syncope et me dit en tremblant :

« Je n’y comprends rien

- Ah bon ?

- Monsieur vos poumons sont quasi impeccables. Comme ceux d’un jeune fumeur.

- Ah ben super !

- C’est pas possible !

- Ah ben merci ! Vous voulez refaire la radio ?

- Comment vous vous l’expliquez, qu’il me lâche.

- Euh, c’est vous ou moi le spécialiste ?" , que je ricane.

Bon en fait j’ai fini par lui lâcher le truc : docteur je fais comme les chinois ! Oui les chinetoques, vous savez, ceux qui crachent dans la rue en permanence et que des gens comme vous et moi (vous surtout en fait, mais ça je l’ai pas dit) trouvent sales. Je crache et je me fais des cures de thé vert chaque semaine, voyez ? Histoire d’éliminer les toxines au fur et à mesure.

Le mec étant pneumo, évidemment que le « truc » des chinetoques » il le connait aussi bien que moi. Seulement voilà : si lui et toute la chaine de « santé » lâche le morceau et s’en va dans le poste conseiller aux gaulois de faire ça, économiquement parlant c’est la cata ! Finies les taxes sur les paquets de clopes dans les poches de l’Etat et qui repartent vers Total et BNP Paribas en exonérations de charges ! Finies les consultations, les médocs, le business des cigarettes électroniques, les bouquins et les stages sur l’arrêt de tabac, les campagnes qui engraissent du monde en leur donnant bonne conscience ! Finie Marie Tournesol qui avec ses yeux de panda sous coke va te faire la morale ! Finis les cancers et les morts prématurés qui laissent un peu de place aux autres ! Et surtout fini la moralisation qui enchaine tout le monde et met le paquet sur LE TABAC CE FLEAU sans parler des aliments degueu et des médocs de merde qui nous empoisonnent ! Non les gens, le tabac c’est MAL et d’ailleurs c’est tellement vrai que tout le monde (ton voisin qui n’est pas pneumo et pas même médecin mais qui sait tout sur tout et veut ton bien surtout quand tu lui as rien demandé) le dit !

Franchement les tartuffes de la santé (et ceux du dessus) qui vivez du cancer des autres sans vous l’avouer, arrêtez de faire la morale, et dites-le aux gens, que l’automédication c’est mille fois plus efficace que vos remèdes de perlimpinpin, vos paquets neutres et vos discours abêtissants. Lâchez-leur la grappe aux fumeurs, et allez plutôt vérifier l’état de vos pots d’échappement qui leur envoient de la merde direct dans les poumons quand vous démarrez en troisième. Arrêtez de vous prendre pour des cadors avec vos blouses blanches et vos certitudes, la santé ne vous appartient pas, à vous qui détenez le discours de la doxa. Et faites comme les meilleurs d’entre vous : allez donc jeter un coup d’œil du coté oriental histoire d’écorner vos certitudes. Vous y apprendrez bien des choses, et notamment que tout ou presque, en médecine, vient du mental. Et que nous avons donc en nous les capacités non seulement à créer nos maladies, mais aussi à les réduire à néant par nous-mêmes.

Relisez Michel Odoul : vous en sortirez avec l’ego en miettes mais peut être plus humains et plus efficaces vis-à-vis du serment auquel plus jeunes vous avez souscrit les yeux fermés. Allez donc faire un stage en Chine ou en Inde pendant quelques mois assister à quelques « miracles » comme on dit, que votre esprit rationnel aura quelque peine à avaler. Vous verrez : ca enrichit et vous rentrerez grandi d’une jeunesse d’esprit qui vous honorera. Et pensez à prendre Marisol avec vous et à lui trouver sur place un ashram.

NB : ce texte ne vise en rien les (fort nombreux) membres du corps médical sachant l’exercer avec toute l’ouverture d’esprit nécessaire et l’humanité dont ils sont capables, et qui loin de pontifier font au quotidien leur possible, c’est-à-dire des merveilles.

NB (bis) : Hommage sincères à toutes les personnes décédées du fait du tabac. Ce texte ne se veut en rien une apologie de ce dernier.