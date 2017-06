Marre des ’’Nique la France’’

L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices qu'exige l'abdication de l'individu au profit d'une communauté, elle est légitime, elle a le droit d'exister.

E. RENAN

Il n'y a guère, on chantait l'amour de la France, la beauté des Paysages, on louait son génie, on vantait ses devises, Liberté Egalité Fraternité, on était fier de sa place dans le monde de son aura, de sa voix qui portait loin, Du respect et de l'admiration qu'elle inspirait aux autres peuples.

Ses chanteurs,ses poètes ses politiques lui disaient leur attachement

Aujourd'hui les choses ont bien changé. Pour aller vers l'universalisme, le mondialisme, le multiculturalisme, on dénigre la nation, la patrie, on détruit ses fondements au nom d'idéologies nouvelles.

La France se meurt la France est assassinée par ses fils naturels et ses enfants adoptés.

Être à la mode, libre penseur, insoumis,

C'est cracher sur le pays où tu es né ou qui t'a adopté ?

C'est se torcher le cul avec son drapeau ou le sodomiser ?

La haine de France se dit, se chante, se crie, et certains sous couvert de tolérance, de liberté d'expression osent applaudir ?

On confie, par soumission, par bêtise, par naïveté par incohérence, la représentation de notre pays à des gens qui n'aiment pas le pays dont on leur a confié la représentation ?

Danièle OBONO

Fraîchement élue, approuver et pétitionner pour les « nique la France », une chose qui vous est naturelle évidente et facile.

Dire 'vive la France', ou ''j'aime la France'' vous rigolez, il n'en est pas question, au dessus de vos forces.

''Cependant, être élue de la Nation implique d’avoir un minimum de respect pour la fonction que l’on représente, pour la main qui vous nourrit, ainsi que pour les valeurs, le drapeau et la devise que l’on porte à travers ce mandat''

respect que vous n'avez pas pour la nation et son peuple que vous allez représenter désormais et j'en suis désolé pour la France.

Danièle OBONO

Je vous dédie ce texte d'un adolescent de 16 ans qui s'adresse à vous l'étrangère adoptée par la France, qui vous a tout donné et à qui vous ne savez ni ne pouvez dire ni votre respect, ni votre gratitude, ni votre amour. Peut-être demain qui sait, le pourrez vous, quand la camisole idéologique sera tombée, avec le temps vous apprendrez je l'espère, le respect et l'amour de ce pays.

Étranger, mon ami,