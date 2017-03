Meetings électoraux de la présidentielle : du cirque inutile et coûteux

Et alors c’est fait pour se distraire

Les grands cirques d’autrefois ont disparu vous voulez tout remplacer par la téloche cette maudite boite qui a détruit la convivialité ?

VIVE les MEGA CHURCH

Tiens moi je suis allé voir un évangéliste qui s’appelle Emmanuel je crois

Oh putaingue le monde qu’y avait

Quand CHRIST est arrivé sur scène, on s’est tous agenouillés les mains jointes et on a chantés EN MARCHE

Et Merluche celui qui fait des miracles avec son hologramme C pas beau ça

Et la sainte Marine avec tous ces drapeaux Black Blanc Beur

Et Benet Anon quand tous ses fans se mettent à faire hi han hi han

Mais le clou c’est Fifi le fripon quand on chante tous FILLON rend nous le pognon on on