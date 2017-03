Mélenchon au second tour, contre vents et marées

Tandis que Hamon, désemparé par les trahisons de son propre camp, perd pied, il est désormais largement distancé par Mélenchon, dont la dynamique de campagne lui fait gagner chaque jour du terrain, au point que sa présence au second tour ne relève plus de la chimère. Il est en passe de supplanter Fillon, le candidat LR en perdition, et pourrait vite se retrouver en 3ème position, à trois semaines du premier tour.

Après le point d’orgue du rassemblement de la place de la République, le 18 mars, en présence d’au moins 130 000 soutiens, la dynamique de campagne de la France Insoumise a montré une fois encore, sa réalité, dimanche, à Rennes, en présence de 10 000 personnes enthousiastes. Un Jean-Luc Mélenchon, impressionnant, dont le nouveau slogan « la force du peuple » a fait mouche auprès d’un auditoire élargi, qui se prend désormais à croire à la bonne étoile présidentielle du candidat de la vraie gauche.

Crédité de 16,33% d’intentions de vote, dans l’analyse Filteris du lundi 27 mars, il affiche une progression de plus de 4 points depuis le 15 mars, date à laquelle il ne recueillait que 11,70%, dépassé par Hamon à 12,72%. Son score le fait s’approcher d’un Fillon en perdition, auquel il pourrait bien ravir la troisième place, derrière Macron et Le Pen. François Fillon, plus que jamais empêtré dans ses affaires judiciaires, toujours engoncé dans une défense suicidaire, qui stupéfie, en coulisse, beaucoup de ceux qui le soutiennent, lesquels semblent avoir d’ores et déjà acté sa défaite et ne songent plus qu’à sauver leur peau, aux législatives de juin.

Quand Angot dit son fait haut et fort à Fillon, les sans-voix applaudissent

Un Fillon qui s’est, une fois encore, piteusement emmêlé les crayons sur France 2, dans l’Emission Politique, face à l’écrivaine Christine Angot, remarquable de sang-froid, qui lui a dit son fait, traduisant haut et fort le mal que des millions de Français, -les sans-voix écœurés par l’aplomb confondant de Fillon- pensent de lui. Un moment de vérité, que n’a pas apprécié l’intéressé, confronté à la mise en examen récente « pour détournement de fonds publics » de son ex-suppléant Marc Joulaud, et la probable mise en examen de sa femme Penelope, le 28 mars.

Ses déplacements, sous les huées, se suivent et se ressemblent, comme celui à Biarritz, le 24 mars, où il a été accueilli sous des jets d’œufs, aux cris de « Fillon en prison ». Continuer à croire qu’un quarteron de cathos intégristes assurera sa victoire relève, au mieux d’un optimisme forcené, au pire d’une totale inconscience et inconséquence pour l’avenir de son camp.

Benoît Hamon, seul contre tous ses « amis » socialistes, se maintient, au risque de faire perdre la gauche

Dans le registre « perte de lucidité », Benoît Hamon, qui dénonce pour sa part « ceux qui lui plantent des couteaux dans le dos », s’enferme dans une logique suicidaire. Ses appels, à « ne pas voter par défaut » pour Macron, sont un coup d’épée dans l’eau, quand 60 à 70% des cadres du PS l’ont déjà choisi. Son indignation, sur le plateau de France 2, ce dimanche, de voir les caciques socialistes le trahir les uns après les autres, n’y changera rien.

Cette élection, aussi grande soit sa valeur et sincère sa démarche, n’est pas la sienne. Ce qu’il a du mal à comprendre. Comme Fillon, sa candidature coule. Fillon a maintenu la sienne de force. Celle de Hamon a été délégitimée par les siens, dès après son élection, le 29 janvier, à la primaire socialiste. Les militants socialistes ont de quoi être déboussolés.

Convaincre des électeurs de gauche qu’il sera au second tour (c’est ce qu’il affirme), alors qu’il est renié par son propre camp, alors que les intentions de vote en sa faveur sombrent chaque jour (9% sur Filteris ce lundi 27 mars) relève d’une foi (soudainement révélée) dans les miracles, inhabituelle chez Hamon, le pragmatique.

Le retour à la réalité sera brutal pour l’ex-frondeur sans fronde qui, si Mélenchon échoue à accrocher le second tour, au nom d’une vraie gauche largement retrouvée, portera la lourde responsabilité de l’avènement d’un président des riches en la personne de Macron (voire de Fillon ?) ou d’une présidente de la restriction des libertés. Rebondir après ça, pour refonder, sous sa bannière, un grand parti de gauche est un pari, a priori, perdu d’avance pour Hamon.

Macron le défenseur des privilégiés

Quant à Macron, la marionnette animée par les riches - financiers, industriels, etc.-, soutenue par une cohorte de politiciens de tous bords sur le retour, il continue sa marche miraculeuse sur les eaux, tel le prophète censé rompre avec le système que d’autres veulent, à juste raison, abattre, parce que générateur d’injustice sociale et de corruption généralisée, en particulier au sein la caste politicienne, qui s’est rangée derrière lui.

Reste que nombre de gens, commencent, semble-t-il, à faire le tri final. Certes, l’incertitude demeure s’agissant des deux qui se hisseront sur le podium du second tour, le 7 mai. En dépit du matraquage des cerveaux par les médias inféodés, qui tentent inlassablement d’imposer, coûte que coûte, leurs poulains Macron et Fillon –via leurs propres sondages orientés-, et Le Pen, qui fera gagner l’un d’eux à coup sûr, le frémissement est perceptible pour d’autres, en particulier pour Mélenchon.

Après leur marche pour la 6ème République, le rassemblement du 18 mars et la brillante participation au grand débat de TF1 de leur porte-parole, celui-ci pourrait bien, tout simplement, créer la surprise de cette élection présidentielle. Car, une chose apparaît clairement : le ras le bol est quasi dans la bouche de tout le monde.

Alors Mélenchon au second tour, contre vents et marées ?

Verdi

Lundi 27 mars 2017