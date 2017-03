Mélenchon engrange, Macron piégé par la Hollandie

@Fergus

Je continue à penser que les chiffres ne collent pas concernant Macron.





sur le terrain, dans les marchés, ceux que je voit ce sont les centristes en déshérence qui font la campagne de Macron. Je me suis même amusé auprès de l’une d’entre elle à me faire passer pour un socialiste bon teint ayant toujours voté PS et tenté par le vote Macron. Elle était étonné que je veuille voter Macron tout en me disant de gauche. Ce type est de droite, cela ne trompe absolument personne.





Et c’est là ou mon raisonnement s’échafaude.

Le Pen : 26%, Macron 25%, Fillon 18%, les autres à droite 5%, ça nous fait un total de 74% pour la droite.





Et c’est là où je n’y croit plus. L’électorat Français n’est pas mobile à ce point, au pire, on peut avoir du 55-45, mais là il s’agirait de 75-25 ? Non.





Pour moi je pense que Le FN est surévalué d’au moins 3 à 4 %. Macron est totalement surévalué, si il fait plus de 15% ce sera déjà une extraordinaire performance. Et Fillon est sous-évalué, je ne le pense pas à moins de 20%





Quoiqu’il en soit, je pense que rien n’est joué, et que le tiercé que l’on nous donne ne sera absolument pas celui des sondeurs, à moins de considérer que la Gauche qui a voté pour le PS et est désolé de le voir mener une politique de droite ne se console ... en votant encore plus clairement à droite cette fois-çi.