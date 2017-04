Mélenchon, le plus convaincant, fait basculer des électeurs en sa faveur

17% des personnes se disant déterminées à voter vont changer leur vote après avoir suivi le débat à 11 sur BFMTV, mardi soir. Parmi elles, 28% ont décidé de voter pour Jean-Luc Mélenchon, le seul à progresser encore, en termes d’opinions favorables (+15%). Hamon sous pression se désistera-t-il ?

Source : L’internaute.com. Benoît Deshayes

« Le grand débat de la présidentielle 2017, organisé hier sur BFMTV et CNews, semble avoir été favorable à Jean-Luc Mélenchon, jugé le plus convaincant par les téléspectateurs interrogés par l'institut Elabe. 25% des sondés ont été convaincus par le leader de la "France insoumise", contre 21% pour Emmanuel Macron, 15% pour François Fillon et 11% pour Marine Le Pen. »

De nouveaux électeurs convaincus par Mélenchon vont voter pour lui

« Selon un sondage Opinionway pour Le Point, les téléspectateurs ont trouvé Jean-Luc Mélenchon le plus convaincant lors du débat d'hier (20%), juste devant Emmanuel Macron (19%) et François Fillon (17%). Parmi les personnes qui ont l'intention de voter, 17% ont changé d'avis suite au débat. Parmi ces derniers, 28% ont finalement décidé de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Le débat a globalement empiré l'opinion qu'ils ont des candidats à la présidentielle, sauf pour le candidat de la France Insoumise (+15 points). »

Plus de 6 millions de téléspectateurs

« Selon Médiamétrie, le débat d'hier soir sur BFMTV et CNews a été vu par 6,3 millions de téléspectateurs, dont 5,5 millions juste pour BFMTV, un score historique pour une chaîne de la TNT. En comparaison, le débat du 20 mars sur TF1 avait enregistré un pic d'audience à 11,5 millions, le premier débat de la primaire de la gauche avait été regardé par 3,8 millions de personnes sur TF1 et le premier débat de la primaire de la droite avait réuni 5,6 millions de téléspectateurs. »

Hamon sous pression se désistera-t-il ?

Benoît Hamon, dont les intentions de vote dégringolent chaque jour, -il est à moins de 9% chez Filteris-, prendra-t-il conscience du risque d'échec que son maintien fait courir à sa carrière politique et à la vraie gauche qui, éparpillée à son tour, faute d'accord avec la France Insoumise, aura toutes les peines à se reconstruire après la présidentielle ? Telle est en effet la question qui se pose à un peu plus de deux semaines du scrutin. Son électorat s’interroge. A la vue des mauvais sondages récurrents et des dégâts causés par les trahisons en chaîne au PS, celui-ci semble de plus en plus douter de la pertinence du maintien du candidat issu de la primaire socialiste, et se tourner vers le candidat de la France Insoumise, aujourd’hui plus crédible dans l'opinion, après une campagne jugée remarquable par nombre d’obervateurs. Vont-ils massivement s'en remettre à son chef de file ?

Un Jean-Luc Mélenchon qui, après le grand débat de TF1, a, une nouvelle fois, mardi soir, sur BFMTV, administré la preuve qu’il était bien l’homme capable de faire prendre le virage historique que le pays, déboussolé, appelle de ses vœux.

Verdi

Mercredi 5 avril 2017

