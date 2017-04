MELENCHON présent au second tour ?

M.MELENCHON monte dans les sondages qui le donne au coude à coude avec M.FILLON... Et si c'était lui et non M.MACRON qui était présent au second tour face au FN ?

M.MELENCHON a confirmé ses talents d'orateur et de débatteur lors du grand débat avec les autres candidats à la présidentielle.

Aujourd'hui, les sondages le donnent à égalité avec M.FILLON à 19%.....

Sa grande chance est que le candidat du PS M.HAMON ne fait pas recette, c'est le moins que l'on puisse dire ; laché par bon nombre de socialistes qui rejoignent MACRON (dans l'espoir sans doute d'obtenir un siège de député ou mieux un ministère...)

Mais comme le dit lui-même M.MACRON, il n'est pas socialiste, ou il est socialiste un autre jour, en fait il est tout et n'importe quoi ; prêt à accueillir dans son mouvement aussi bien la droite que la gauche et le centre et par conséquent cette méthode peu crédible ne peut certainement attirer les électeurs du PS et du PC aussi facilement que M.MACRON le souhaiterait.

M.MACRON est favorable à plus d'intégration européenne, il semble que du côté de Bruxelles et des instances de l'Union Européenne, ce serait le meilleur cas de figure pour eux que d'avoir MACRON élu Président de la République Française.

Certes mais, du côté des ouvriers et des travailleurs, le constat est que l'Union Européenne n'a pas permis de préserver les emplois en France, mais au contraire, que l'absence de frontières a favorisé le déplacement hors de France de nombreuses usines vers des pays à bas coûts salariaux comme la Roumanie ou autres pays de l'est. Les ouvriers et les entrepreneurs ont aussi constaté que l'arrivée de travailleurs étrangers en France soumis à des régimes de salaires et de cotisations sociales moindres créaient une concurrence déloyale face à laquelle ils étaient démunis.

Le système actuel conduit à un dumping social dans lequel les salaires sont tirés vers le bas ; d'ailleurs M.GATTAZ patron du MEDEF et M.LAMY ancien commissaire euroopéen avaient proposé un SMIC pour jeune inférieur au SMIC pour soi-disant favoriser l'emploi des jeunes.

D'autre part, le marché européen n'est pas protégé par des barrières douanières efficaces, ce qui permet aux pays asiatiques et notamment à la CHINE de vendre en masse leurs production, de prendre des parts de marchés, et par suite, d'engendrer les fermetures des entreprises françaises. Elle est bien loin l'idée initiale qui était de créer une zone entre les Etats membres de l'Union Européenne, qui devait permettre de créer des emplois et de constituer une grande zone de prospérité. Les seuls à prospérer dans le schéma actuel de l'Union Européenne se sont les banques et les multinationales qui ne connaissent pas de frontières, et qui cherchent le profit là où il se trouve dans le monde.

Ainsi, dans la perspective des élections présidentielles, il ne serait pas surprenant que M.MELENCHON parvienne à capter l'électorat de gauche, déçu par les années HOLLANDE et peu enclin à voter pour l'illustre inconnu MACRON.

La surprise sera peut-être de voir M.MELENCHON au second tour, une hypothèse à laquelle peu d'analystes s'attendaient mais qui parait pourtant assez logique..