Même les « Kleenex » sont sacrifiés !?

On a beaucoup décrié les emplois jeunes du gouvernement Jospin créés à la fin des années 90 ;

Ils avaient un mérite par rapport aux contrats actuels : ils étaient durables car signés pour 5 ans et l’employeur s’engageait à pérenniser l’emploi ou à trouver au jeune un travail."

totalement faux, la durée était de un an rarement renouvelable et le plus souvent sans formation aucune.

certaines grosses assos de type maraichage biologique en profitent bien d’ailleurs.