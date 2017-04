Menaces de mort contre des juges et des journalistes et nouveau soupçon d’emploi fictif

Journalistes agressés (1) dans les meetings de Fillon. Journalistes et enquêteurs judiciaires menacés de mort (2). Nouvel emploi fictif susceptible d’être reproché au candidat Les Républicains (3). La tension monte à droite, à dix jours du premier tour.

Au cours des réunions publiques de Fillon, l’énervement est palpable, entre les diverses factions (sarkozystes, juppéistes, fillonistes). L’agressivité vis-à-vis des journalistes, rendus responsables du désastre qui frappe la campagne Fillon, reflète la tension qui règne dans le camp Les Républicains. Les attaques répétées du candidat LR, contre les juges et la presse, attisent l’hostilité virulente de ses fanatiques, lesquels n’acceptent pas la perspective d’une défaite de leur timonier. Pour preuve, l’agression dont ont été victimes les journalistes de « Quotidien » et du « Petit Journal », sévèrement malmenés, au meeting LR, le 9 avril, à Paris.

Autre preuve de ce climat empesté (source AFP) : les menaces à l’encontre des journalistes et enquêteurs qui travaillent sur les affaires visant certains candidats à la présidentielle. Quatre courriers, contenant des balles, ont été envoyés à des magistrats du pôle financier, le lundi 3 avril. Deux courriers similaires ont été expédiés aux rédactions de Mediapart et du Canard enchaîné, le mercredi 5 avril.

« Juges et journalistes dans le même sac »

Le directeur de Mediapart a reçu un premier courrier comparable, daté du 30 mars et posté à Marseille. Sur le courrier, signé « Collectif d'épuration 2J », figure un cercueil et une tête de mort, avec le texte : « juges et journalistes dans le même sac ». Ayant jugé la menace sérieuse, Edwy Plenel a porté plainte. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour "menaces de mort", confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

Qui se cache derrière ces envois de courriers ? Une chose est claire, ces menaces interviennent, alors que ces deux journaux se font l’écho, depuis des semaines, des charges judiciaires qui pèsent sur Fillon, mais aussi sur Marine Le Pen, à propos d’emplois fictifs d’assistants parlementaires. Charges qui ont valu au candidat Les Républicains, ainsi qu’à sa femme et à son ex-suppléant Marc Joulaud, d’être mis en examen.

Maël Renouard ne se souvient pas d’avoir été assistant parlementaire de Fillon, pourtant…

Maël Renouard a-t-il bénéficié, comme Penelope Fillon, d’un emploi fictif ? Celui qui est présenté comme la plume de Fillon figure sur la fiche déposée, auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Sauf que l’intéressé semble avoir quelques difficultés à se souvenir du contenu du travail d’assistant parlementaire. Au point de s’embrouiller dans ses explications. Ainsi, prétend-il avoir été conseiller de Fillon à Matignon, entre novembre 2013 et septembre 2015, période pendant laquelle Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls occupaient les lieux.

Comme le rapporte BuzzFeed News, apparemment personne dans l’entourage de Maël Renouard n’est au courant de son emploi d’assistant parlementaire : « Un directeur de revue, qui préfère rester anonyme, affirme qu’à sa connaissance, Maël Renouard n’a « jamais » travaillé à l’Assemblée. Même son de cloche chez l’une de ses amies proches qui déclare auprès : « Non, sûr que non, il a jamais fait ça. »

Les jours se suivent et se ressemblent pour Fillon, l’obstiné. La droite n’aura jamais été aussi mal barrée, à dix jours du verdict des urnes, qui pourrait lui infliger l'une de ses défaites les plus cuisantes.

Ce qui ne serait que justice pour la morale.

Verdi

Jeudi 13 avril 2017

(1) Des journalistes de Canal+ et TMC portent plainte après des violences au meeting de Fillon

(2) Menaces de mort contre des magistrats financiers et des médias

(3) Assistants parlementaires de Fillon : soupçons sur un nouvel emploi fictif