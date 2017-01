Mentez, mentez, il en restera toujours quelque-chose

Parmi les mensonges éhontés que nous imposent les grands médias occidentaux au sujet de la situation en Syrie, voici deux exemples particulièrement significatifs :

1 - Bachar prive d’eau potable les habitants de Damas pour le quinzième jour consécutif ?!

Deux habitants de Damas portent des récipients en plastique, remplis d’eau, le 3 janvier 2017

1. 1 - Les faits

À Damas, la pénurie d'eau fait rage depuis maintenant 15 jours. Coupée par les terroristes du Front al-Nosra, rebaptisé Fatah al-Cham, l'eau potable rend la vie bien plus que difficile pour les 5,6 millions d'habitants de la capitale syrienne. Les autorités sont contraintes à faire passer des camions citernes dans les quartiers de Damas pour approvisionner la population.

Selon la chaîne de télévision libanaise al-Mayadeen, les Damascènes, sont, pour le treizième jour consécutif, en quête d’eau potable du fait des terroristes du Front al-Nosra qui ont contaminé au diesel l'eau potable arrivant à Damas depuis la région de Wadi Barada mais aussi d'Aïn al-Fijé, principale source d'eau de la capitale.

Dans n'importe quel hôpital, il y a au moins 20 à 30 cas d'intoxication tous les jours, explique le Docteur Elias Lahham , chef du service de chirurgie à l'hôpital français de Damas :

« Ca fait à peu près 15 jours que Damas est privé d'eau potable. Vous avez de l'eau courante pendant deux heures, tous les quatre à cinq jours, dans chaque quartier. Il y a une véritable pénurie, très sévère. Ce n'est pas une question de déshydratation, mais d'intoxication. Heureusement que ce n'est pas l'été. Le problème, c'est que l'eau que l'on trouve peut-être très polluée. Alors nous avons beaucoup de cas d'intoxication alimentaire ou d'eau potable qui n'est pas pure, qui n'est pas valable pour l'utilisation humaine. » https://fr.sputniknews.com/international/201701061029476869-qui-empoisonne-eau-habitants-damas-syrie/







1. 2 - Évidement pour les médias occidentaux , notamment pour les médias français qui appartiennent à 10 milliardaires : c'est la faute à Bachar, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau... !!! https://www.youtube.com/watch?v=xAiny0D59-g

Ainsi selon les médias :

-soit c'est le régime syrien qui prive d'eau potable les habitants de la capitale Damas en bombardant les rebelles !!!! : http://www.tdg.ch/news/news/penuries-eau-crime-guerre-lonu/story/16021164

-soit ce sont des mesures de rétorsion des rebelles attaqués !!!

Pour le Docteur Elias Lahham, cela ne fait aucun doute : "ceux qui possèdent la main forte sur la source principale, c'est Al-Nosra. C'est le front Al-Nosra qui contrôle la source principale de Damas. D'ailleurs, ils l'ont annoncé : ils ont sorti un communiqué, comme quoi ce sont eux qui contrôlent la source principale. "



Or, le chef du Front al-Nosra Abou-Hachème al-Tali surnommé al-Qalamouni a écrit sur sa page Twitter que ses hommes étaient bien présents à Wadi Baradi et qu’ils avaient obstrué l'acheminement de l’eau vers Damas.

La publication de ce communiqué neutralise donc les allégations de certaines parties qui accusent le gouvernement syrien et ses alliés d’avoir violé l’accord du cessez-le-feu, signé entre la Russie et la Turquie et validé par le Conseil de sécurité de l’ONU.

L’Organisation des Nations unies a dénoncé, jeudi 5 janvier, la privation d'eau potable infligée aux habitants de Damas, la qualifiant d’un « crime de guerre » et avertissant contre l'émergence de maladies diverses.

1. 3 - En conclusion

L'eau est aussi une arme pour les "rebelles modérés" qui n'hésitent pas à empoisonner toute une population : de grands humanistes ces coupeurs de têtes !!!!





« Cette zone, un massif calcaire, reçoit des précipitations non négligeables de l'ordre de 400 mm d'eau par an (…) qui servent à alimenter les sources et les nappes phréatiques du bassin de Damas. Ces sources donnent naissance à Barada, un petit cours d'eau permanent, à qui Damas doit son existence », raconte M. Galland, évoquant le cas de la ville d'Ain al-Fijah, victime d'une pollution au diesel : Commentaire radio de Franck Galland (*)



Imaginons les réactions de la presse si Paris était privé d'eau potable par des terroristes ???? L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) continue à voir les rebelles syriens comme « modérés », même quand ils empoisonnent l'eau près de Damas. En revanche, l'offensive des forces syriennes gouvernementales, en pleine lutte antiterroriste, dans la région de Wadi Barada à 15 km de Damas, inquiète l'OSDH !. Car ce secteur est stratégique puisqu'on y trouve les principales sources d'approvisionnement en eau potable de Damas.« Cette zone, un massif calcaire, reçoit des précipitations non négligeables de l'ordre de 400 mm d'eau par an (…) qui servent à alimenter les sources et les nappes phréatiques du bassin de Damas. Ces sources donnent naissance à Barada, un petit cours d'eau permanent, à qui Damas doit son existence », raconte M. Galland, évoquant le cas de la ville d'Ain al-Fijah, victime d'une pollution au diesel : Commentaire radio de Franck Galland (*) https://soundcloud.com/sputnik_fr/franck-challand-leau-est-aussi-une-arme



(*)Franck GALLAND est diplômé en affaires internationales de l’Ecole Supérieure de Commerce de Marseille (Kedge business school). Il est actuellement considéré comme l’un des meilleurs experts français sur les questions sécuritaires liées aux ressources en eau.

2 - La destruction du grand hôpital AL-KINDI qui a eu lieu le 20 décembre 2013 et que les médias dans leur frénésie de mensonges ont attribué, 3 ans plus tard, au « régime Assad » et aux russes.

Avant la guerre, al-Kindi était le meilleur hôpital au Moyen-Orient notamment pour traiter le cancer. Des patients de toute la Syrie et du Liban venaient dans cet établissement réputé.



En Décembre 2013, les rebelles djihadistes ont réussi à capturer le bâtiment après avoir fait exploser deux camions chargés d'explosifs et des dizaines de massacres de soldats qui ont défendu l'endroit pendant environ un an.

Hôpital Al Kindi avant sa destruction par le Front al-Nosra le 20 décembre 2013

https://youtu.be/oHOCfJP3wAM : la VIDEO, du 20 décembre 2013, de la destruction de l’hôpital Al-Kindi d’Alep par les "rebelles modérés (**)" qui sont filmés en train de faire exploser l’hôpital d’Alep à l’aide de camions chargés d’explosifs. Puis les terroristes ont incendié l'hôpital.

Dans la vidéo, on voit ces fous qui beuglent « allah wakbar » de braves combattants de la liberté dont dieu devrait prendre soin selon Fabius "puisqu'ils font un bon boulot".

Hôpital Al Kindi après sa destruction par le Front al-Nosra le 20 décembre 2013 La destruction de l' hôpital Al Kindi par le Front al-Nosra, n’avait pas fait la Une des médias traditionnels.

Voir la Vidéo : https://youtu.be/gRw5XEmWaJk Cette vidéo fait partie des vidéos de folie d'Al-Qaïda ou de Daesh, de destruction, de tueries immondes, même de décapitations explicites et sanglantes, il y en a plein pour témoigner de ce que vivent les Syriens et les Syriennes. Ces nombreux vidéos témoignent de cette agression terroriste INDÉNIABLE que vit la Syrie détruite par la volonté des gouvernement occidentaux et les monstrueuses monarchies du Golfe.

Mais, en Septembre 2016, la Garde républicaine de l'armée arabe syrienne a repris l'hôpital Al- Kindi qui était dans les mains des djihadistes rebelles Halab du Fatah ( nouveau nom d' Al-Qaïda). C’est de cet hôpital que les terroristes pilonnaient au mortier Alep Ouest faisant environ 11 000 morts parmi les civils.



Alors les médias ont aussitôt accusé le « régime Assad » et les Russes d’avoir bombardé et détruit un hôpital soutenu par l’ONG Médecins sans Frontières à Alep Est.

Par lefigaro.fr avec Reuters

Publié le 30/09/2016 à 13:03

Dans la vidéo on nous explique que les" hôpitaux sont visés et détruits" par l'armée syrienne et les russes :

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/30/97001-20160930FILWWW00163-alep-combats-entre-l-armee-et-les-rebelles.php :