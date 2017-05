Merci qui ?

Exit Marine Lepen ? Ton lot de consolation ? Ben toi, t’as rien compris. Le pen vient de doubler le nombre de ses électeurs qur ce coup. Elle est encore jeune, Pour elle, si elle suit cette tendance, elle finira par passer dans une ou 2 échéance. Donc je ne sais pas quel âge tu as, mais ça signifie en gros, que jusqu’à ta retraite (que tu n’auras pas ou peu avec Macron et ses amis), tu vas te taper Lepen comme seule opposition de poids.

Bien au contraire, si Lepen était passé, on aurait certainement assisté à sa fin. Prouvant que ce parti n’est pas la solution (trop amateur et flanqué de débiles racistes), les seuls qui auraient continué à soutenir Marine auraient été son socle électoral : l’extrême droite soit 5-10% maxi. Les contestataires, la branche sociale aurait enfin compris que Lepen est une demago. Et en même temps, on aurait éjecté le candidat du système Macron : coup double.





Non, aucun point positif à la situation : c’est juste la preuve que le système est désormais tout puissant en France et que les français sont complètement incultes en stratégie politique, géopolitique et n’ont aucune base d’économie, mais sûrement des champion en jeux télévisés. sic