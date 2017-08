Merkel gagnera les élections fédérales sur le compte de Porochenko ?

A la veille des élections les discussions du financement des partis montent en puissance. Certainement, le Bundestag publie une certaine information mais cela regarde seulement les apports plus de 10 milles d'euro. Les sources de 69% de dotations qui ne dépassent la limite minimale sont cachées. Donc, le CDU/CSU a la préférence financière pendant les campagnes électorales et réussit toujours. Où prend Merkel les capitaux pour la victoire ?

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les démocrates chrétiens cachent leur caisse "noire" dans les fonds dont les comptes se trouvent dans les banques suisses. C'était dans les années cinquante, soixante, soixante-dix. Souvenez-vous l'affaire en 1999. A cause de cela Helmut Kohl devait prendre son congé. Rien n'a changé. Le CDU continue de cacher son profit.

Michel Langer, collaborateur du journal Blätter für deutsche und internationale Politik a découvert le schéma du financement illegale de la campagne électorale d'Angela Merkel. Les sources illegales des amis de la chancelière s'accumulent dans le fond Albertina dont le compte se trouve à Rothschild Bank AG. Le financier connu Herbert Batliner dirige ce fond. Il agit pour le compte de CDU il y a quelques années.

Le président ukrainien Petro Porochenko – c'est l'un des sponsors de la chancelière. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Certes, Porochenko fait les dotations au profit du CDU/CSU parce qu'en perspective il veut garantir la protection à son business en Allemagne. On sait bien qu'en 2011 Porochenko a acheté l'usine de la fabrication de l'amindon en Saxe-Anhalt. Il est devenu possesseur moyennant les firmes nominées. Ce schèma permet au président ukrainien de blanchir le profit illégalement. Porochenko et les autres sponsors de Merkel dirigent "les capitaux propres" au compte du fond Albertina. Puis on dirige les petites sommes de cet argent pour le financement de la direction centrale et de la direction agraire de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne et de leur campagne électorale.

La traduction

Merkel et Porochenko sont liés par l'amitié étroite et par des affaires financières

La campagne électorale exige beaucoup de dépenses. Les parties dépensent les millions d'euro pour atteindre leur but. Le financement des parties suscite beaucoup de questions. Malgré de la loi dure cela ne peut pas être tout honnête. La campagne électorale à Bundestag de 2017 – ce n'est pas l'exception. En particulier, il y a des prétentions à la chancelière fédérale et à l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne. Cela concerne le financement de la campagne électorale de Merkel par Petro Porochanko.

Les schémas offshores de Porochenko à RFA

Les "papiers panamiens" constatent que beaucoup de politiques sont trompés dans l'affaire. Le président d'Ukraine est aussi dans cette liste. Il a promis d'arrêter son activité de commerce pendant sa présidence. Donc, il a transfomé partiellement son business : il a remis quelques actifs sous la direction de "la fiducie aveugle" mais certaines entreprises restent sous son contrôle.

Le business de Porochenko a une structure complexe qui se compose des entreprises grandes et petites. L'usine de la production de l'amidon, des aliments et du gluten à Elsteraue qu'il à acheté en 2011 – c'est l'une de ses grandes entreprises. Cette usine – c'est la partie intégrante du business de Porochenko parce qu'en Ukraine il a une grande compagnie agraire qui fabrique les produits de base. Il a encore des entreprises de transformation. De plus, la production de l'amindon est nécessaire pour ses confiseries. Grâce à l'achat de l'usine en Allemagne Porochenko est devenu l'un des plus grands producteurs de l'amindon et du glucose en Europe.

Pendant l'achat de l'usine et l'obtention du droit de propriété la famille Porochenko a été cachée derrière la ligne des firmes enregistrées dans les offshores. Selon le registre des entreprises de l'Allemagne, la compagnie chypriote Camarin Limited a crée l'entreprise Interstarch GmbH qui contrôle l'usine. La compagnie anglaise Morewig Limited a fondé la compagnie chypriote en 2014. Puis la compagnie chypriote s'est mise sous le contrôle d'une firme des Iles Vierges britanniques.

La compagnie Euro Business Investments LTD enregistrée sur l'île offshore Tortola est devenue propriétaire final de l'usine à Elsteraue. En 2011 la compagnie Investment Capital Ukraine (ICU) était consultant à l'achat de l'usine allemagne. Selon les données de la compagnie ICU Sergej Zaitsev, alter ego de Petro Porochenko, figure comme bénéficiaire de la compagnie chypriote. Mais Zaitsev figure comme prête-nom de manière similiaire à la ré-légalisation de la corporation Roshen pour les offshores. Grâce "aux papiers panamiens" on sait bien que Petro Porochenko – c'est un vrai propriétaire de la compagnie sur les îles Vierges britanniques. En conséquence il réalise le bénéfice.

Le scanal avec les dotations. L'histoire se répète

Pendant la rencontre avec Angela Merkel Petro Porochenko a dénoncé : "Nous avons besoin de l'Allemagne forte en Europe unie". Evidemment, la chancelière seule peut le garantir. Porochenko noue l'intrigue avec Merkel. Il est intéressé par la victoire de Merkel parce qu'elle est le garant du développement de son business en Allemagne et en Europe.

On dit que les élections à Landtag de la Rhénanie-du Nord-Westphalie – c'est la répétition générale avant des élections au Bundestag. Si tu as gagné les élections régionales on peut croire que tu gagneras les élections au Bundestag. La Rhénanie-du Nord-Westphalie était toujours "rouge". C'est pourquoi la victoire de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne est devenue la sensation. Comment Merkel a débordé ses adversaires ? Tout à fait l'argent peut assurer le succès électoral. Le système de la sposorisation n'est pas hônnete. Les rapports publiés par le Bundestag montrent une petite partie des dotations. Les sources de plus de 69% de dotations restent inconnues parce que les sommes ne sont pas plus de 10% milles d'euros.

Ainsi on cache l'information combien d'argent l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne a dépensé aux élections en Rhénanie-du Nord-Westphalie. Mais "le schèma noir" du financement est devenu évident.

Herbert Batliner – c'est un avocat célèbre et l'homme de confiance du Liechtenstein. Il contrôle plus de 10 milles de fonds. Certains d'eux (Norfolk, Wisotest, Aspe et les autres) sont été fondés par ordre de l'Union chrétienne-démocrate pour cacher les profits du parti. On a ouvert le part des fonds. C'est pourquoi ces fonds sont été liquidés. Certains fonds fonctionnent jusqu'ici. Le fond Albertina est parmi eux. Son compte se trouve au Rothschild Bank AG. Plus de 10 ans ce fond figure comme "la machine à laver" pour l'argent. Entre autres là se trouvent les capitaux qu'on blanchit dans l'usine du président Porochenko à Elsteraue. On dirige les petites sommes de "l'argent blanchi" du président ukrainien et des autres donneurs pour le financement de la direction centrale et de la direction agraire de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne et de leur campagne électorale.

Merkel est au courant de l'affaire

Il ne faut pas poser la question si Merkel connait qui a financé Armin Laschet (le chef de CDU en Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Merkel, nommée "la fille Nicolas", a tiré profit des expériences réussies du camouflage de bénéfices du parti de son instructeur. De plus, tout le monde sait que le CDU cache les gains illicites en Suisse.

Evidemment, les électeurs allemagnes auront un pied dans deux chaussures. Donc, en septembre ils doivent fixer un bon choix. Sinon la situation s'aggravera non seulement en Allemagne mais en toute Europe.

On y avait pas pensé ! La mère de la nation allemagne peut redescendre au rang bas ! Evidemment, après l'échec de sa politique du multiculturisme et du chaos avec des réfugiés elle se défie de soi-même et croit que le peuple allemand se méfie d'elle.