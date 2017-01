Plus de 200 morts dans les attentats en un an. Le triste bilan de votre quinquennat maudit. A cause de votre politique étrangère irresponsable et catastrophique, la France vient de passer l’année la plus sombre de son Histoire depuis longtemps. Des centaines de morts et de blessés, le tourisme en baisse, les festivals de l’été annulés et la tristesse et l’angoisse dans le cœur des Français.

En attaquant l’Etat islamique autoproclamé en Syrie à l’automne, vous nous avez désigné comme cible de tous les fanatiques de la planète, messages de l’EI à l’appui nous désignant comme « le pays chef des croisés ». La suite on la connaît, le Bataclan, Bruxelles alors que la France était visée, pardon à nos amis Belges, le 14 juillet à Nice, Saint-Etienne du Rouvray... Des drames qui n’auraient pas dû avoir lieu. Votre décision d’attaquer l’Etat islamique a-t-elle été dicté par la volonté de faire oublier votre incompétence à résoudre les vrais problèmes des Français tels que le chômage, par la volonté puérile de bomber le torse par procuration, en mettant en danger la vie de nos soldats et surtout celles des citoyens que vous êtes censés protéger, ou pour protéger Israël menacé par l’Etat islamique, Israël dont nous sommes les amis alors que ce pays pratique l’apartheid et la spoliation pratiquement depuis sa création, et dont votre premier ministre est un fan absolu.

Je n’ai aucune envie de mourir pour des raisons de géopolitique, ni que mes proches soient victimes de votre politique étrangère suicidaire. Si un de mes proches tombait sous les coups des fanatiques, je porterais plainte directement contre vous. Les Français n’en ont rien à faire de la création ou non d’un état islamique au Moyen-Orient, en remplacement des dictateurs locaux, pour des questions de pétrole. Nous voulons une France où on puisse vivre en paix, et si un Etat islamique doit exister pour cela, qu’il existe, il sera de toute façon détruit de l’intérieur, c’est le cycle de l’Histoire, mais aucun Français ne doit mourir pour notre ingérence à l’Etranger.

Vous avez fait bien pire que votre prédécesseur Nicolas Sarkozy, à qui vous serrez volontiers la main, parce que vous êtes de la même espèce, un petit président qui n’a comme horizon que la prochaine échéance électorale sans aucune vision d’avenir, ni pour la société, ni pour l’environnement, ni pour la paix. La France est devenue un satellite des Etats-Unis, pays de l’ultraviolence et des inégalités. Le Général de Gaulle serait consterné de ce que vous et vos prédécesseurs ont fait de la France. Honte à vous.

La politique ultrasécuritaire de notre pays initiée par votre prédécesseur et que vous avez amplifié est sans issue et ne fait que diviser les Français. Le fait d’avoir choisi votre ministre de l’intérieur comme premier ministre (ça avait déjà été fait, avec les résultats que l’on connaît) est significatif de vos priorités.

La France que vous laissez est exsangue, toute notre économie plombée par l’effort de guerre, les dotations aux régions en panne sèche, les déserts médicaux qui s’agrandissent et le chômage qui augmente, bien que minoré par des artifices. Je ne tiens pas à ce que mes enfants, pour avoir un emploi, n’aient d’autre choix que de s’engager dans l’armée ou dans la police. Je ne suis pas particulièrement fier de nos ventes d’armes, qui ne compensent absolument pas le prix du sang et le coût économique d’un pays sécuritaire en guerre.

Ce bilan désastreux vous a valu le prix d’« Homme d’Etat mondial » de l’année 2016 que vous avez reçu à New-York par l'Appeal of Conscience Foundation, fondation américaine dirigée par le rabbin Schneier. Ce prix a été obtenu avec le sang des Français.

Dans votre ouvrage « Un Président ne devrait pas dire ça » (à quand « Un Président n’aurait pas dû faire ça ?) vous vous vantez d’avoir commandité des crimes d’Etat en dehors de tout cadre légal contre les ennemis de la France. En ne respectant pas le Droit, vous vous mettez au même rang que les terroristes.

Les blessures de cette politique seront longues à cicatriser, et l’Histoire ne retiendra de vous qu’un Président incapable de faire face aux enjeux d’avenir et ayant mis en danger la vie de ses concitoyens, en creusant un peu plus la dette de la France. Je souhaite pour l’avenir un Président de la République qui aura le courage de faire prendre à la France un autre chemin que celui de la Guerre et du sécuritaire, et qui rendra à nouveau les Français fiers des valeurs qui ont fait notre grandeur à travers le Monde : Liberté, Egalité, Fraternité. Permettez-moi en attendant ce jour de vous souhaiter une très mauvaise année 2017.