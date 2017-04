Mettre tous les candidats à la présidentielle d’accord

La tension monte entre la Russie et les américains (voir ici). La Corée du Nord fait une démonstration de force de ses armes atomiques, ses dirigeants n'hésiteront pas à l'utiliser on le sait (voir à ce lien). En Syrie, des gaz ont été utilisés contre les civils ce qui provoque une escalade de la haine dans cette région du monde (à ce lien). En Egypte, les chrétiens coptes ont encore été victimes d'assassins se revendiquant de l'Islam rigoriste (voir sur ce site). Les grandes consciences ont été plus que timides sur la question. Il n'y a pas eu d'affichage de portraits géants à l'Hotel de ville de Paris, pas de « marche blanche », pas de bougies ou de « Je suis copte »...

Les bourgeois pédagogues ont l'indignation sélective comme d'habitude. Ils ne changent pas, ne changeront pas...

Dans le même temps, Emmanuel Macron se fait filmer avec sa mèr...épouse dans une station de sports d'hiver en toute intimité entouré de plusieurs journalistes et photographes. Il sort encore une fois un discours ratissant large, étant en somme d'accord avec le dernier qui a parlé.

Le candidat de la droite libérale, François Fillon, croit toujours en ses ambitions de chef d'état, il évoque le vote « caché » d'électeurs qui serai ent honteux de se dire « fillonistes » à cause de la pression médiatique.

Benoît Hamon continue à se ridiculiser avec sa campagne de chrétien de gauche englué dans les années 70. Nathalie Arthaud et Poutou sont dans leurs emplois de « prolétaires de service », de révolutionnaires alibis de la gauche sociétale, des prolos de service comme il y eut des « bons sauvages » dans les salons mondains.

Marine le Pen « marinelpeènise » et les « petits » candidats sont dans leurs lubies habituelles, pour l'un son corridor nucléaire entre la Terre et Mars, pour l'autre son anti-américanisme obsessionnel...

Qui parmi eux ne songeant finalement qu'à leurs étroites ambitions personnelles à devenir le meilleur employé du mois de la « Françallemagne » se rend compte que le monde court tranquillement vers l'abîme et la troisième guerre mondiale ? A croire que la politique extérieure n'est pas un sujet bien important. Il n'est jamais réellement abordé en dehors de quelques déclarations bien ronflantes dont on sait très bien que l'on ne pourra jamais les mettre en application. Aucun parmi eux n'a de vision globale de ce monde, de cette planète. Aucun d'eux n'a de vision politique en général.

Des slogans creux écrits par des communicants n'en sont pas une...

Les internautes, les citoyens savent très bien que la troisième guerre mondiale est une possibilité. Elle les fascine, notre destruction fascine. Après l'avoir vue depuis des années au cinéma, dans des films à grand spectacle, certains rèveraient de voir la fin du monde en vrai. C'est de l'ordre de l'escalade du spectaculaire au sein de notre grand Barnum consumériste (TM°). Ce serait le feu d'artifices final, l'apothéose. On pourrait se prendre en « selfie » devant le champignon atomique terminal, on pourrait aussi vérifier enfin si les zombies existent ou pas, participer à un stage de survie en réel.

Après il ne restera pas grand monde, mais quelle importance ?

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury – Grandgil

