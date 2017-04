Moi, gaulliste de gauche, je vote Jean-Luc Mélenchon

Je ne partage pas votre analyse. Gaulliste de droite je considère que seul Fillon est un candidat du système, dans le système et pour le système.

Le « système », comme il disent, c’est notre société, notre pays dans son contexte national et international.

Fillon est le seul à partir de cette réalité et à envisager de se mettre au boulot pour l’améliorer.

Mélenchon ? Guignol ! Il est « contre le système » : contre le réel quoi. Alors on va changer de république ? celle de de Gaulle ne fonctionne pas ? On va passer 5 ans, 10 ans à faire de la réforme institutionnelle ? Et quand cela n’aura pas marché, on nous expliquera que c’est la faute des pesanteurs, du capital que sais je ? Comment il va voter ses 100 milliards d’impôts, avec l’actuel majorité ? Avec une assemblée 5 ème république ? ou on va attendre qu’il ait rassemblé sa constituante préparé une constit. et organisé un référendum. ?

Le Pen, « contre le système ! » : on va passer pas mal de mois à changer les institutions, à négocier avec l’Europe, a faire des référendums,. Et si cela ne marche pas, cela sera la faute à l’Europe, aux pesanteurs du « système », etc... Pour rénover un collège, on va attendre que la région ait été dissoute et qu’ l’on ait transféré ses compétences à la région ?

Macron ? Il est bien sur, « contre le système...il va donc renouveler profondément les...visages...Le Drian, Cohn Bendit, Bayrou, BHL, que du neuf...

Hamon ? Qui cela intéresse-t-il encore depuis que le PS a adoubé l’anti système macron ? Mais je suis sur que si j’écoutai ce qu’il dit, je découvrirait avec surprise qu’il est » contre le système".

Et on peut dire sensiblement la même chose des autres.

Votons pour Fillon, le seul qui envisage de faire avec le système, avec le réel et de s’attaquer tout de suite au chômage, à la dette et à la réforme de l’état, à l’évolution des rapports en Europe et au fonctionnement de celle-ci.

je ne veux pas d’un Président qui ne pourra se mettre à bosser qu’après qu’il ait changé le monde.