Mon Top 10 cinéma 2016

Vous allez vous rendre compte que mon Top 10 est en réalité un Top 11, mais vous comprendrez très vite pourquoi.

Tout d'abord il est toujours difficile d'éliminer un film au détriment d'un autre, alors pour permettre à une oeuvre de plus de figurer à mon palmarès j'ai usé d'un petit subterfuge en me posant une question à laquelle je n'ai pas souhaité trouver de réponse.

Est-ce qu'un documentaire peut être assimilé à un film de cinéma ? voilà la question.

Comme seule réponse j'ai décidé de passer de 10 à 11 films.

Afin de mettre en valeur les oeuvres ci-dessous, j'ai sélectionné 11 blogs différents qui émettaient une critique positive.

Voici donc mon classement :

10 ex. : "Merci Patron" de François Ruffin.

Ce film devrait être présenté à tous les français pour qu'ils voient jusqu’où sont capables d'aller les puissants de ce monde.

http://leblogdocumentaire.fr/merci-patron-retourner-bouffonnerie-pouvoir-a-profit/

10 ex. : Spotlight de Tom McCarthy

Enquête fascinante pour dénoncer un scandale sans précédent au sein de l’Eglise Catholique de Boston.

http://marvelll.fr/critique-spotlight/

9- Mr Holmes de Bill Condon.

Un Sherlock Holmes comme vous ne l'avez jamais vu.

http://cinephilia.fr/blog/critique-mr-holmes-de-bill-condon/

8- Remember de Atom Egoyan.

Un film surprenant sur la mémoire.

http://www.abusdecine.com/critique/remember

7- The Nice Guys de Shane Black.

La comédie de l'année.

http://www.leblogenchaine.fr/the-nice-guys-critique/

6- Les innocentes d'Anne Fontaine.

Un film fort et bouleversant tiré de faits réels.

https://cinedingue.com/2016/01/23/critique-les-innocentes/

5- Frantz de François Ozon.

Mon meilleur film français de l'année.

Un mélo qui se situe juste après la guerre 14-18.

http://marlasmovies.blogspot.fr/2016/09/frantz-de-francois-ozon-mon-meilleur.html

4- Julieta de Pedro Almodóvar.

Jusqu'ici les quelques films de l'espagnol que j'avais vu ne m'avaient guère emballé.

Avec Julieta il m'a totalement conquis.

http://www.legenoudeclaire.com/2016/05/19/avis-julieta-de-pedro-almodovar/

3- Comancheria de David Mackenzie.

Un peu thriller, un peu road-movie, et beaucoup western. Entre "Les raisins de la colère", "La prisonnière du désert" et "Thelma et Louise". J'exagère à peine !

http://alea-jacta-est.ex-posteur.over-blog.com/2016/11/comancheria.du-grand-art.html

2- Premier Contact de Denis Villeneuve.

Intelligent, sensible, humain, délicat.

https://www.leblogducinema.com/critiques-films/critique-premier-contact-844325/

1- Mademoiselle de Park Chan-wook.

Une oeuvre qui bouleverse les sens.

http://www.filmdeculte.com/cinema/film/Mademoiselle-6153.html