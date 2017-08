MOOC pour tous / MOOC pour chacun

Encore nouveau et peut-être mal connu, je vous présente le MOOC : (Massive Open Online Course… en anglais) un accès gratuit et libre à des plateformes internet proposant des cours/formations réalisées et proposées par les meilleures universités.

Comme moi, choisissez vos domaines d’intérêt, vérifiez si vous correspondez au niveau de connaissance prérequise et… voyagez librement durant quelques semaines dans des vidéo et quizz pour enrichir vos connaissances.

Les initiations et formations offertes sont aussi diverses que les matières qui sont enseignées dans les grandes écoles et universités qui construisent les MOOC (en français « cours en ligne ouverts à tous ») : langues, technologies, sciences, histoire, etc… etc…

Je suis un adepte enthousiaste de FUN MOOC qui a été lancé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en octobre 2013 https://www.fun-mooc.fr

Mais également de EDX https://www.edx.org/ pour des MOOC en langue anglaise.

Les MOOC étant gratuits et libres, je n’ai aucun « intérêt » à les promouvoir. La seule motivation de cet article étant de les faire découvrir et de partager le plaisir que j’ai à les pratiquer depuis plusieurs années.

Bons MOOC à tous