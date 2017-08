Musique Electro - Manue Gabriel/Manue G. et Alain Lagadec/Deep Vibes, 2 poètes du son à découvrir ou redécouvrir

Certains artistes de la musique électronique – je parle des meilleurs – sont d’authentiques poètes qui traduisent en sons et en dimensions sonores la capacité à nous élever haut, très haut, au-dessus du volcan qui brule de lave et de violences. Pour nous faire planer certes oui. Mais aussi pour nous élever au plus haut et au plus près des Etoiles, à notre juste place en fait, là ou ensemble et séparément nous rêvons tels des enfants. Au fil de l’écoute tandis que le corps se soulève et trouve sur la piste son tempo le plus léger, l’enfant en nous renait, les crampes disparaissent, l’esprit se libère, le temps s’efface et l’espace redevient immense. Et ce sont eux, ces magiciens des nuits sans fin et sans matin, qui nous y conduisent. Des poètes de la nuit vous dis-je.

Manue Gabriel dite Manue G, amie de longue date, femme magnifique, peintre et photographe, a quitté depuis quelques années Paris la Pieuvre pour s’établir le long de l’Océan Atlantique, ou chaque matin elle marche, médite, se perd dans ses songes, ramène de splendides photos de chiens courant ou de femmes élégantes. De ces longues échappées elle revient avec ça, ce bijou planant, cette entrainante mélopée poétique si douce, sur laquelle combien de fois à mon tour en tout début d’année j’ai écouté en marchant sur l’autre versant du même océan, au Brésil, en face d’elle donc, sur l’autre hémisphère. Nous en avons à quelques milliers de kilomètres parlé, l’océan, la nature, la marche méditative, l’art qui dans ces instants sublimes nait. Avec elle, nous nous sommes peu vus mais nous comprenons si bien, nous parlons actrices et pas des moindres, Geena Rowlands ou Monica Vitti, nous parlons de cinéma italien, de Cassavetes ou d’Antonioni. Notre culture nous rejoint très souvent nos intentions également, et puis la maturité et l’amour de la nature, de la vie et des êtres.

Ecoutez cette proposition musicale C EST QUOI LA MER. Découvrez cette splendeur, offrez-vous ce voyage d’une heure, yeux clos. Epatant non, c’est ça L’Océan, n’est-ce pas

Manue G. est une poétesse, et aussi la grande prêtresse des magnifiques Soirées Beardrop de ses amis Robert et Raphael, à Paris, Montpellier, Toulouse, au Québec et ailleurs. DJ vedette, elle est l’amie et la star de tous, tous l’aimons et aimons ce son qu’elle nous ramène de loin, de la bas, de ses promenades le long de l’océan. La voir exulter comme sur cette photo est pur bonheur.

L’autre poète, mon ami Alain Lagadec, a lui aussi quitté Paris pour aller s’installer près de la Méditerranée, à Marseille. Et je suppose que lui aussi va puiser son inspiration en longues promenades méditatives. Son nom d’artiste est Deep Vibes, profondes vibrations, comme celle de ses plages musicales, douces et profondes, qui lui ressemblent tant.

Alain est solaire, son visage souriant, c’est un être positif et apaisant. Ses œuvres traduisent son être profond et distribuent ce soleil intérieur, en profondeur. Sa musique rend léger, fait planer et vibrer en nous ce petit organe qui se nomme glande pinéale et est notre 3e œil.

Ecoutez ça en fermant les yeux, laissez-vous emporter, ressentez, laissez infuser, voyez vos pensées comme elles glissent telles des plumes au vent. Ce poète du son vous emmène au-dedans, dans le voyage intérieur, au cœur de ce soi délaissé pour la vie chez les grands qui font un peu chier. Ill nous conduit au cœur de nous-mêmes, vers l’enfant intérieur.

Hommage et amitiés à vous deux, ce que vous créez est beau fait du bien, beaucoup de bien. Et vous lecteurs, mettez si vous aimez ce billet en lumière, rendez leur à l’un comme à l’autre ce qu’ils vous donnent, c’est à dire la lumière. CE QUE JE DONNE ME REVIENT AU CENTUPLE, nous le savons.

Œuvres musicales Manue Gabriel – Manue G ICI sur MIXCLOUD

https://www.mixcloud.com/discover/manue-g/

Œuvres musicales Alain – Deep Vives ICI sur MIXCLOUD https://www.mixcloud.com/discover/deep-vibes/