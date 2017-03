Najat Vallaud-Belkacem au pays d’Harry Potter...

"Macron est un gentil garçon, il fait tout ce qu’il peut pour nous plaire et il est plein de bonne volonté. Dites-lui que vous voulez la lune, et il vous la promettra sans difficulté pourvu que vous consentez à voter pour lui."

@Christian Labrune

Je commente aussi un autre de vos message dans lequel vous parliez d’E. Macron. Votre pensée n’est qu’une pensée-slogan c’est-à-dire une non-pensée. Macron ? C’est celui-qui-n’a-pas-de-programme. Pourtant, il en a, on peut le lire facilement (encore faut-il le faire et la lecture d’un programme n’est pas très amusante). Ce programme n’est ni vide, ni imprécis, c’est même tout le contraire. Qui prendra la peine de le lire fera les constats suivants :

a) les slogans ne disent pas grand-chose de la réalité,

b) le programme d’E. Macron, sur un grand nombre de points, est très voisin de celui de F. Fillon. Il est notamment beaucoup plus proche de celui de F. Fillon que de celui de B. Hamon, par exemple,

c) E. Macron n’est pas un Hollande-bis (Hollande n’étant pas lui-même une sorte de Mélenchon dissimulé). Son programme est largement libéral. J’en veux pour preuve qu’il est soutenu par A. Madelin. On peut penser ce qu’on veut d’A. Madelin (qu’il a été d’extrême-droite, qu’il est ultra-libéral), on ne dira pas sérieusement qu’il est un homme de gauche. On ne lui contestera pas qu’il est libéral. On admettra aussi que loin de tout opportunisme c’est quelqu’un qui a des convictions et qui a su les assumer... au détriment de sa carrière politique.

On pourrait aussi souligner qu’E. Macron est plus cohérent que F. Fillon. Le programme de F. Fillon s’inscrit pleinement dans le cadre européen, mais sans le dire tout à fait, histoire de gagner les voix des souverainistes. E. Macron, lui, est explicitement européen. On peut le critiquer pour cela, être en désaccord, etc. On ne peut pas lui reprocher par contre de ne pas annoncer la couleur.

On dit enfin que Macron ne pense qu’à séduire, qu’il est prêt à tout promettre pour gagner des voix. Mieux vaut en rire. Macron veut l’autonomie des établissements scolaires et une forme de contractualisation des enseignants, il veut s’attaquer aux 35 heures, aux retraites, etc. Ce dernier point est le plus éloquent. A. Juppé s’est attaqué aux régimes spéciaux en 1995 : il a mis plus d’un million de personnes dans la rue. Aujourd’hui, E. Macron annonce la suppression de ces mêmes régimes spéciaux. Et vous de dire : Il promet tout, surtout la lune. On ne doit pas se faire la même idée de la lune.