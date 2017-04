Ne pas céder au chantage

Je ne sais pas si c’est l’âge ou le fait de voir son enfant grandir mais c’est la première fois, à 36 ans, que je me sens si touchée par les présidentielles. Avec Le Pen en plus présente au 2nd tour, on ne peut qu’être consternée n’est-ce pas ? Bon sérieusement, tout le monde savait qu’elle allait passer non ? Est-ce vraiment une surprise, je ne crois pas. D’ailleurs, personne devant ma télé dimanche soir n’a fait « Rolala putain c’est pas vrai, comment c’est possible ? » Si, vous ne vouliez pas qu’elle passe fallait voter « utile », fallait voter Mélenchon et puis voilà ! On aurait eu un beau Mélenchon/Macron au 2nd tour et tout le monde aurait été content. Mon fils de 6 ans était un peu étonné, « Bah pourquoi y a pas Mélenchon, tu as bien voté pour lui ? » Et je lui ai donc répondu « Oui mais ça ne veut pas dire que la majorité des Français a fait la même chose » Et non, la majorité des Français a voté pour un mec dont on ne connait rien qui va selon moi, encore plus creuser les inégalités sociales. Les riches seront plus riches, les pauvres plus pauvres.

Bilan : c’est mon premier vote de conviction, et je n’ai pas envie de voter par dépit pour Macron au 2nd tour. J’ai ai marre de me sentir obligée. De voter utile. Je ne blâmerais pas ceux qui ont voté Macron au 1er tour si eux-mêmes ne me blâment pas de voter blanc au 2nd tour.

Tout le monde vote pour un mec qui prône l’ultralibéralisme à foison, on bouffait déjà de la merde mais là les OGM c’est par le cul qu’on va les bouffer !

C’est plus de la pollution qu’on va devoir supporter mais de la dénaturation (j’ai cherché des synonymes, Google m’a proposé masturbation ou éjaculation, j’ai préféré dénaturation). Personne ne parle d’écologie, tout le monde trouve ça normal. Le bénéfice rien que le bénéfice, toujours le bénéfice. Mais pour ceux qui n’ont pas de bénéfice au départ dans le jeu, comment ça se passe pour eux ?

Oui, j’ai voulu croire en un mec qui est un peu une tête de con, parfois un peu extrême, mais je pensais sérieusement qu’on avait besoin de ça pour changer un peu radicalement les choses. Je voyais en lui quelqu’un de plus humain, qui dit ce qu’il pense tout haut sans se dire à « Merde, faut que je fasse attention à ce que je dis là, parce que c’est lui qui m’a financé mon sondage sur les bienfaits du tabac électronique la semaine dernière et j’aurais plus ma subvention pour financer mon projet d’usine à Kuala lumpur… »

Oui, je vais certainement voter blanc au 2nd tour, et non je ne me sentirai pas coupable.

Je changerai peut-être d’avis d’ici là ça je n’en sais rien, mais ce sera ma décision. Je serai peut-être terrorisée le jour J. Mais, quoi qu’il arrive je serai terrorisée. Car pour moi, quels que soient les résultats, je le vivrai mal. Sauf que dans un cas, j’aurais voté selon mes convictions et pas dans l’autre. Quand je dis ça, on me dit « Tu vas regretter si elle passe, tu vas t’en vouloir » Non, car nous sommes selon moi, tous responsables de ce qui se passe actuellement. Tous nos « choix » (si on part du principe que chacun a voté selon ses idées et non selon papa ou maman, ou son époux/se) nous ont amené à ce 2nd tour.

Le vote est bien la seule chose qui relève de la démocratie en France alors votons selon nos convictions. Si Marine est élue, c’est parce qu’elle aura été choisie par la majorité. Je suis pour la liberté de penser, et si la majorité des Français vote pour elle… Qu’il en soit ainsi. Ce ne sera pas de ma faute avec mon vote blanc non pris en compte. Je préfère quelqu’un qui vote Le Pen par conviction plutôt que quelqu’un qui vote Macron par dépit, parce qu’on lui a dit de le faire. Je ne dis pas pour autant que je suis pour l’extrême droite. Comment faire un choix entre le caca et le caca ? On me dit « Pense à tes parents ». Depuis quand on pense aux prolétaires immigrants ? Ah mais oui, tu as raison, Macron va les sauver ! Franchement, je ne veux pas ici prôner un discours haineux, justement, pas du tout. Je veux simplement vous faire comprendre que, si la majorité des Français vote pour Le Pen, ça voudra dire que la majorité a parlé et la majorité a toujours raison dans un gouvernement démocratique, avec ou sans mon ou notre consentement.