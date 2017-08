Nettoyage médiatique

En 1961 Eisenhower a forgé le concept de « complexe militaro-industriel » pour dénoncer le danger que le monde de l’armement faisait courir à la démocratie américaine. Ces paroles sont sans ambiguïté : « … acquisition d’une influence illégitime… » et encore « … le risque d’un pouvoir usurpé existe… ».

Aujourd’hui on peut reprendre ces propos pour dénoncer le « complexe médiatico-industriel », son influence illégitime et un pouvoir usurpé. Le « complexe médiatico-industriel » n’a pas aujourd’hui de contre-pouvoir : n’a-t-il pas en effet organisé la campagne présidentielle pour en tirer le maximum de profits, ses journalistes et animateurs manipulant les candidats de façon à avoir des jeux de rôle qui rendent indispensables le recours à leur théâtre, les obligeant à inscrire leurs discours dans un scénario qui assure la dramaturgie nécessaire, avec des suspenses dignes des meilleurs thrilleurs, pour attirer la foule des grands rendez-vous… et les meilleurs annonceurs ? Qui répond non ?, personne !

Quel contre-pouvoir doit-on construire face à ce « complexe médiatico-industriel » ? Il ne viendra pas des « réseaux sociaux », sorte de poubelle psychanalytique de masse ; ni des Partis politiques ; ni des élus qui cherchent d’abord à tirer leur épingle du jeu en évitant tout geste malheureux et mot de trop ; ni des institutions qui ont besoin, comme les élus et les Partis, du contre-pouvoir des médias (pas d’affaire Cahuzac sans Médiapart, d’affaire Fillon sans Le Canard etc.) ; ni du CSA qui est une caution de papier pour le public ; etc. Mais n’est-on pas dans l’obligation d’imaginer une solution, face notamment aux chaînes de télévision hyperpuissantes avec l’info en continu ? Qui fera la vulgarisation nécessaire à la compréhension de dossiers complexes. « What else ? », comme dit l’autre.

Mais avant il faut nettoyer les écuries avec une priorité : dégagisme dans les « chaînes d’info en continu ». Qui a suicidé le juge Lambert ? Pour en finir avec ce climat d'accusation permanent comme si la justice s'était transportée dans les médias ! Paraphrasant Victor Hugo :

Bon appétit, messieurs ! – Ô journalistes intègres !

Critiques vertueux ! Voilà votre façon

De servir, serviteurs qui pillaient la nation !

Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure,

L'heure sombre où la société agonisante pleure !

Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts

Que remplir votre poche et vous enfuir après !

Soyez flétris, devant la démocratie qui tombe,

Fossoyeurs qui venez la voler dans sa tombe !

Et ces séquences sans contenu informationnel qui bouchent les trous ! Rien à dire ; mais comme dit Zazie "... tu causes tu causes mais c'est tout ce que tu sais faire..." Un exemple, cette conversation entre le présentateur Charles-Henri en costard dans son studio et son envoyée spéciale Sophie Charlotte de la Serpillère sur le trottoir et sous un parapluie devant le siège du Nouveau Parti.

Charles-Henri : (Aux téléspectateurs :) Notre envoyée spéciale Sophie Charlotte de la Serpillère est devant le siège du Nouveau Parti, et attend le communiqué du bureau national. Une exclusivité KCMC.(A Sophie Charlotte de la Serpillère :) Sophie Charlotte vous m’entendez… vous êtes devant le siège du Nouveau Parti et il pleut je vois.

Sophie Charlotte : Oui Charles-Henri je suis sous la pluie devant le siège du Nouveau Parti et il pleut...

Charles-Henri : Vous attendez le communiqué du bureau national… et rien ne filtre.

Sophie Charlotte : Oui Charles-Henri, j’attends le communiqué du bureau national… et rien ne filtre.

Charles-Henri : Dès qu’il y a quelque chose vous me rappelez Sophie Charlotte

Sophie Charlotte : Oui Charles-Henri je vous rappelle dès qu’il y a quelque chose…

Charles Henri : Merci Sophie Charlotte.(Aux téléspectateurs :) C’était notre envoyée spéciale Sophie Charlotte de la Serpillère sur le trottoir et sous un parapluie devant le siège du Nouveau Parti. Une exclusivité KCMC. Ben voyons !, en voilà de l’info ! Le vide sidéral de l’information.

Et pour finir, la question sur la démocratie que prétend défendre ce complexe médiatique : comment nos enfants voteront dans 20 ans ? Seront-ils soumis aux mêmes pressions médiatiques qui nous ont fait prendre une PME pour un parti politique, et ses élucubrations pour un programme ? Qui ramassera les miettes de cette petite affaire pour continuer à vivre de la politique en racontant des fables ? Nos enfants devront-ils encore supporter des Shadocks qui pompent de la finance dans le système avec la connivence des médias tétanisés, soumis et complices ?

Marchais n'avez pas tord : "taisez-vous XXX !" Crime de lèse-majesté ?... non, expression d'un ras le bol !