Nicolas Dupont-Aignan rallie l’extrême droite de Marine Le Pen....

On croyait, ces derniers jours, que Nicolas Dupont-Aignan hésitait, qu'il prenait son temps pour réfléchir, avant de donner des consignes de vote pour le deuxième tour, mais, en fait le président de La France debout était très occupé à négocier avec Marine Le Pen pour un accord de gouvernement.

Il a annoncé, hier soir, sur France 2, son ralliement à la candidate du Front national...



"J'annonce officiellement que je soutiens Marine Le Pen, que je ferai campagne pour elle sur un projet de gouvernement élargi", a indiqué Nicolas Dupont-Aignan, évoquant "un vrai partenariat, une alliance" : "Nous avons signé un accord de gouvernement".



Face aux questions du journaliste Laurent Delahousse, Nicolas Dupont-Aignan a affirmé :"Madame Le Pen n'est pas d'extrême droite", il se réclame même du gaullisme...



En fait, devant ce ralliement, on ne peut s'empêcher de penser à de sordides calculs politiques...



Tout d'un coup, Marine Le Pen devient fréquentable, tout d'un coup, elle ne représente plus des idées d'extrême droite...

Curieuse déclaration d'un homme politique qui dénie et renie ses propres prises de position contre le Front national !



Dans un de ses meetings, Nicolas Dupont-Aignan avait dénoncé la candidate frontiste « qui veut raser gratis » et fonctionne "contre les autres". Il avait, alors, accusé le FN de pratiquer "la politique du bouc émissaire".

Une dénonciation en règle du programme du Front national, une critique virulente de ce parti qui joue sur les peurs et le populisme.



"Un gaulliste républicain, ce n'est pas la même chose que le Front national", avait-il déclaré lors de l'émission On n'est pas couché...

Curieux revirement qui démontre l'arrivisme du personnage !

J'imagine la déception, la honte de nombre d'électeurs qui ont voté pour lui, au premier tour...

Monsieur Dupont-Aignan se rêverait-il déjà premier ministre de Madame Le Pen ?



On peut comprendre l'écoeurement des électeurs qui ont apporté leur suffrage à ce candidat plus préoccupé par sa carrière que par l'avenir de la France.



Après Christine Boutin, après Marie France Garaud, c'est au tour de Nicolas Dupont-Aignan de renier des valeurs essentielles, celles du gaullisme dont il se réclame, et de rejoindre un parti qui flirte avec le fascisme.



Avec ces ralliements, Le FN se banalise, et on en perçoit tous les dangers...





