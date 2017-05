Nicolas Hulot, la finance au service de l’environnement

@Sergio

Votre 1er commentaire est excellent, je le partage, par contre, le second l’est moins, simplement parce que je n’écris pas que tous les humains sont des gêneurs qu’il s’agit d’éliminer, mais seulement les gêneurs.

Le hic, c’est qu’on est souvent pour ne pas dire toujours le gêneur de quelqu’un et qu’ainsi, cela aboutit effectivement à ce qu’il ne reste plus grand monde.

Donc, je n’écris rien de bien nouveau, c’est même un lieu commun !

Mais encore une fois, votre premier commentaire est bon, car en effet, le loup n’avait pas demandé à être réintroduit, même s’il n’avait pas demandé non plus à être éradiqué.

Je ni pas non plus que cette histoire de réintroduction telle qu’elle s’est faites est très suspecte, tout comme je trouve suspect tous les massacres imputés au seul loup, alors qu’en GB par exemple où il n’y a pas de loup, un rapport fait état de 30 000 moutons et 5 à 10 000 agneaux tués par des chiens errants. En Uruguay où j’ai passé quelques temps, les paysans tuaient tout chien qui passait les clôtures et cela en faisaient quelques uns par ans. Etc... Lorsqu’on prétend à la maitrise complète de son environnement, alors tout repose sur le choix et non la contrainte.

et comme vous le notez, si la société fait le choix de la présence du loup dans la montagne, alors, elle doit l’assumer et le principe des indemnisation en fait partie. Maintenant, tout est pas parfait et l’équilibre sans doute encore à trouver, mais qu’on ne parle pas de l’argument de la défense du cheptel, car alors, c’est oublier bien vite que ce même cheptel finit quand même tué par l’humain qui reste le pire de tous les prédateurs existant et de très loin. Bref, c’est l’histoire de l’hopital qui se moque de l’infirmerie.

Je note aussi que beaucoup sont ceux qui sont pour la protection de la vie sauvage... Loin de chez eux. Qu’ils sont pour le partage, à condition que cela ne les prives de rien. Etc...