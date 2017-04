NON AUX BAILLEURS VOYOUS !

Pendant que la campagne pour le deuxième tour des élections présidentielles commence et même s’accélère, de nombreux militants, quotidiennement sur le terrain accompagnent et aident des familles dans la désespérance.

Les expulsions locatives reprennent….

La loi oblige les bailleurs à suivre toute une procédure avant qu’une expulsion soit prononcée et exécutée, ce qui n’empêche pas certains à contourner les textes, en envoyant des huissiers aux locataires qui n’ont pas été convoqués par un tribunal.

Il arrive même à des « bailleurs voyous » de se faire justice eux-mêmes en changeant les serrures de locataires, voire même en vidant l’appartement.

Le DAL décrit l’une de ces expulsions illégales qui peuvent même avoir lieu en hiver :

« C’est ce qui est arrivé à une locataire de Paris 14e qui, de retour d’un weekend de quelques jours, le 22 novembre, a trouvé porte close et serrures changées. Ses affaires, ses papiers, ses souvenirs, vêtements, meubles, vaisselle électroménager… tout avait été abandonné en vrac dans la cour et les passants s’étaient servi depuis 3 jours… il ne lui restait plus rien de valeur, sauf ses papiers et son chéquier qu’une voisine solidaire choquée par l’expulsion avait mis de côté.

Elle était à jour de loyer (800€ pour 32 m2), mais la bailleresse était pressée de vider le logement … Elle s’est fait justice : violation de domicile, vol et expulsion illicite…



Mme G. a porté plainte, mais la police a refusé de la réintégrer et ses biens ont disparu. »

Plusieurs centaines de locataires sont expulsés ILLEGALEMENT de leur logement chaque année.

Des milliers d’autres sont menacés, harcelés, à tel point que beaucoup d’entre eux cèdent et partent alors qu’ils auraient pu faire appel à la CCAPEX ou déposer à temps un dossier de surendettement.

L’expulsion illégale est sanctionnée depuis 2014, la peine pouvant être de trois ans de prison et de 30 000 € d’amendes…..malheureusement la plainte n’est pas déposée, la police ne la prend pas en compte ou le parquet ne poursuit pas le contrevenant.

Des associations comme le DAL interviennent, portent plainte et obtiennent finalement une condamnation du bailleur voyou mais c’est long et surtout quand une personne obtient satisfaction, des dizaines d’autres n’osent pas protester.

Jean-François Chalot