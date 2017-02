Non, il ne faut pas sauver le soldat Fillon

@lermontov

salut à toi..calmons nous...

point numéro un ; le lynchage...quand la masse se tourne du coté obscur....on ne peut baser une société intelligente ,bonne ,juste ,en paix , équitable donc en sécurité sur un tel comportement abjecte..en se mettant au même niveau que le maître...voir pire, car là même pas de procès juste..exécution directe...je refuse cela absolument ....c’est pas malin car ceux qui dirigent vont en être d’autant plus méfiant vis a vis du peuple , qui lui refuse toujours de cooperer et de partager

deux :arrête de prendre les gens que pour des cons..la société entière, et la masse y adhère totalement à tout cela,sauf si elle perd bien sur et sauf exceptions ....pensant elle aussi se faire des couilles en or sur le travail collectif, cette société actuelle des humains est basé sur la competition qui élimine, le profit et rien d’autre ....au delà c’est le vide total....d’où la souffrance , la haine, notre survie n’a plus aucun sens..

trois : ne forme pas d’image de ce que je suis ou pas, elle sera de toutes façon fausse..les gens que j’énerve me sortent tous les mêmes absences d’argument tel que tu le fais ici...expression d’une colère peut être justifié, peut être pas, je ne sais pas..

bien sur que je sais que Fillon fait parti de la nomenklatura...comme tous les réseaux secrets etc..mais c’est juste la partie de la masse qui a joué et gagné c’est tout..la nomenklatura c’est la partie du peuple qui a joué et gagné..

comme Melenchon, Le Pen etc

Asselineau aussi mais si on le croit et pour le moment pourquoi pas rien ne s’oppose à ne pas le croire, il est pour une autre nomenklatura ..plus sur la ligne Poutine que Clinton....ce qui fait une difference énorme déjà pour le peuple, car la descente

aux enfers de la France est loin d’être finie..c’est que le début..ils ne vont pas s’arrêter en si bon chemin...la mariée est trop belle..

ce qui est étrange c’est que tu emploies les mêmes arguments que le groupe mondialiste qui veut faire taire tout le monde avec quelques mots comme komplotiste, antisémite etc en fais tu toi aussi partie ? décidément ..ça doit être l’effet trump !!

cela si ça se trouve je suis peut être moi même de famille ayant pratiqué le judaïsme ....qu’en sais tu ??? rien du tout ....

bien sur que je ne suis pas cool quand c’est nécessaire je n’ai pas une mentalité d’esclave , ni de maître non plus évidemment, seule la coopération volontaire et le partage équitable volontaire non forcé m’intéresse, mauvaise planète donc.. !! cela dit quand on me frappe sur la joue gauche je n’écoute pas jésus et ne retourne pas en demander une autre , je ne suis pas maso...et dans la vraie vie, à chaque agression j’ai toujours sauf exceptions là aussi , répondu de suite en utilisant l’injustice violente pour la renvoyer à l’envoyeur...sans jamais utiliser la force physique..je sais refuser et ai deux fois mis ma vie dans la balance...spontanément, le refus de l’injustice est absolu , ayant évidemment été très très con moi aussi je me suis fait remettre en place comme je le fais avec les autres, n’ai rien dit car c’était logique, normal , mérité et me suis excusé...

Bon voila ,c’est mieux en le disant..ici on ne voit que une partie de ce que nous sommes, celle que l’on veut bien montrer ,car avant tout c’est un site de combat, on essaye des fois d’y mettre aussi autre chose bien sur..

Salutations