Non, les banques ne sont pas invulnérables devant les tribunaux. Tout est dans la préparation du dossier

Par Gérard Faure-Kapper

Non, les banques ne sont pas invulnérables devant les tribunaux.

Pourquoi certains clients gagnent et d'autres perdent.

C'est une question de préparation du dossier . Tous les mouvements doivent être reconstitués et analysés dans leur contexte.

Le chiffrage doit être très précis.

Les preuves des infractions doivent ressortir clairement.

Et mon grand conseil, ne parlez pas de vos turpitudes, jamais. J'ai vu beaucoup de défense de clients qui commençaient avec ça : "les affaires ont été mauvaises, la banque n'a pas voulu nous financer, à cette époque, je n'ai pas réussi à vendre ma maison, j'ai eu un divorce difficile, je suis tombé malade... etc."

Et l'avocat de la banque se frotte les mains "C'est bien malheureux monsieur le juge, mais comme l'explique mon adversaire, la banque n'y est pour rien."

Avec Maître Katia Debay, pendant plus de six ans de collaboration, nous avons mis au point une méthode gagnante.

Dossier instruit et défendu par Maître DEBAY à partir d’une étude technique de l’APLOMB de Gérard FAURE-KAPPER

Résultat : le tribunal condamne la BPRDP à rembourser la somme de 18.982,27€ plus 8.000€ au titre des frais de justice engagés.

Dossier instruit et défendu par Maître DEBAY à partir d’une étude technique de Jean-Claude JOUFFREY

Résultat : La banque est condamnée à verser 30.000€ de dommages et intérêts ainsi que 3.55€ d’article 700.

Dossier instruit et défendu par Maître DEBAY à partir d’une étude technique de Jean-Claude JOUFFREY

Objet : Expulsion en cours et TEG erroné sur un prêt immobilier.

Résultat : Le tribunal a annulé la procédure d’expulsion et a réduit le TEG du prêt au taux légal.

Dossier instruit et défendu par Maître DEBAY à partir d’une étude technique de l’APLOMB par Jean-Claude JOUFFREY

Résultat : Le tribunal a tout accordé au client : 18.036,97€ de remboursement immédiat, plus 800€ au titre des remboursements de frais de justice, plus le recalcul au taux légal des intérêts sur le restant de la durée du prêt.

Dossier instruit et défendu par Maître DEBAY

Résultat : Le client avait gagné en 1 ère instance et gagne en appel 61.000€

Dossier instruit et défendu par Maître Katia DEBAY à partir d’une étude technique de l’APLOMB par Jean-Claude JOUFFREY

Dossier instruit et défendu par Maître DEBAY

Objet : Le client était caution pour 128.600€ et devait pour son compte débiteur, 5.033€. Il avait perdu en instance contre le CIC

Résultat : La Cour d’Appel déboute le CIC et annule le jugement. Le client a gagné 133.613€

Dossier instruit et défendu par Maître DEBAY à partir d’une étude technique de l’APLOMB de Gérard FAURE-KAPPER

Résultat : le tribunal condamne le LCL à rembourser la somme de 1.674€ plus 2.000€ au titre des frais de justice engagés.

Dossier instruit et défendu par Maître Katia DEBAY à partir d’une étude technique de l’APLOMB par Jean-Claude JOUFFREY

Résultat : Le tribunal a tout accordé au client : 13.876,60€ de remboursement immédiat, plus 2.000€ au titre des remboursements de frais de justice, plus le recalcule au taux légal des intérêts sur le restant de la durée du prêt.

Dossier instruit et défendu par Maître DEBAY à partir d’une étude technique de l’APLOMB

Dossier instruit et défendu par Maître DEBAY

Résultat : le tribunal condamne la banque à payer le montant du préjudice, soit 19.145€ plus 1.500€ au titre des dommages et intérêts plus 1.000€ au titre de remboursement des frais de justice.