Non, Monsieur le Premier Ministre avec 1200€ de retraite on n’est pas un retraité aisé !

La désinformation et l'intox continuent. Monsieur le Premier Ministre a accordé une interview au Parisien aujourd'hui qui fait grand bruit car il annonce le report du prélèvement à la source. Mais ce qui nous intéresse particulièrement des millions de retraités c'est quand Monsieur Philippe déclare "C'est vrai, les retraités aisés auront une contribution supérieure mais la CSG n'augmentera pas pour les 40 % de retraités qui touchent des petites pensions inférieures à 1 200 euros" Donc selon Monsieur le Premier Ministre on est un retraité aisé avec 1201€ de retraite par mois. Monsieur le Premier Ministre, nous ne vivons pas dans le même monde ! Arrêtez de dire que l'on est aisé quand on a que 1200€ de retraite par mois ! Arrêtez de dire qu'il y a 9 millions de retraités "aisés" !

Pour ne pas dire que nous avons tronqué l'interview du Premier Ministre, voici le passage en intégralité qui concerne directement les 9 millions de retraités aisés :

"C'est vrai, les retraités aisés auront une contribution supérieure mais la CSG n'augmentera pas pour les 40 % de retraités qui touchent des petites pensions inférieures à 1 200 euros. Ensuite, la hausse de la CSG sera, pour l'immense majorité des retraités, compensée par la suppression de la taxe d'habitation, qui est devenue un impôt injuste et illisible. On va le supprimer pour 8 Français sur 10. Après, je sais comment être populaire... Avant les législatives, je pourrais vous dire : je vais baisser tous les impôts pour tout le monde. Mais ça ne marche pas ! Je ne le ferai pas. Je vois certains de mes amis politiques qui promettent : « Demain, on rase gratis ! » Les mêmes disaient, il y a six mois, qu'il y aurait un choc très dur avec une augmentation très forte et pour tout le monde de la TVA. C'était le meilleur projet, disaient-ils..."

Toujours les mêmes éléments de langage "La CSG ne touchera QUE les retraités aisés". Ce discours est martelé par tous les médias, les candidats et même le gouvernement ! C'est quand même le comble !

Si le Premier Ministre veut augmenter la CSG des retraités c'est son droit mais il est inacceptable qu'il emploie le mot aisé pour des millions de retraités qui n'ont que 1200€de pension.

Ils n'ont qu'à dire la CSG va augmenter pour les retraités qui touchent plus de 1200€ par mois. Voilà, on oublie le mot aisé et on cite vraiment les chiffres. Car qu'entendent les gens et beaucoup de retraités ? Cette hausse ne va concerner que les retraités aisés, riches et privilégiés et bien entendu, c'est ... faux ! A moins que vous ne considériez qu'avoir 1200€ par mois c'est être un nanti !

Et puis, il faut faire un rapide et simple calcul : si vous avez 1190€ de retraite, vous n'allez pas être touché par la hausse de la CSG mais si vous, vous avez 1201€ de retraite alors là vous allez perdre près de 20€ par mois directement sur votre pension et donc n'avoir que 1181€, donc vous allez in fine toucher moins que votre voisin qui à la base à une retraite plus faible ! C'est cela l'équité ?

Il est certain que pour les experts, les énarques avoir 1200€ de retraite, c'est Byzance. C'est étonnant comme ce seuil est symbolique pour nos politiques. Déjà si vous aviez moins de 1200€ de retraite, vous aviez touché la fameuse prime de 40€ il y a trois ans pour compenser la perte de pouvoir d'achat. Mais avec 1201€ vous ne touchiez rien...

Quand on vous dit que pour les retraités, rien ne change...

