Nous n’avons pas à choisir entre le vide et l’intolérance

Les deux jeunes étudiants que nous sommes n'ont pas la prétention de s'exprimer au nom du mouvement collectif de la France Insoumise. Pourtant, il nous semblait important de partager nos convictions en cette semaine de tapage médiatique. Depuis notre enfance, le paysage politique fonctionne selon les mêmes réflexes pavloviens ; le Front National servant d'épouvantail pour faire élire sous l'émotion les mêmes dirigeants pour mener les mêmes politiques. Notre première élection présidentielle est un rendez-vous que nous ne pouvons prendre à la légère. Le chantage du barrage républicain ne prendra plus avec notre génération. Il en va de notre honneur de citoyens.

La France Insoumise comme barrage à l’obscurantisme

Effaçons d’emblée l’envie à nos contradicteurs d’émettre un jugement moral sur notre décision. Pour eux, le vote blanc signifie faire le jeu du Front National. En refusant de choisir entre le vide et l’intolérance, nous favoriserions l’accession au pouvoir de Marine Le Pen ? Il n’en est rien.

En réalité, Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat à avoir endigué la poussée électorale du Front National alors que la conjoncture populiste et sécuritaire lui pavait la route électorale. N’en déplaise aux donneurs de leçons de tous bords qui sacrifient la cohérence et la force des convictions sur l’autel du carriérisme politique. Force est d’admettre que la résistance à l’obscurantisme s’est organisée depuis plus d’un an autour du mouvement de la France Insoumise : un mouvement qui fait qu’aujourd’hui le Front National n’est plus le premier parti ni chez les jeunes ni chez les chômeurs ; un mouvement qui renvoie dos-à-dos le monde de la finance et celui de l’autoritarisme ; un mouvement qui se fonde sur un projet de progrès social, celui d’une France indépendante loin de toute forme d’intolérance à l’égard d’autrui. Si le Front National est dans une position aussi favorable, il en va avant tout de la responsabilité des politiques menées par les derniers gouvernements, mêmes politiques qu’entend prolonger Emmanuel Macron. Nos gouvernements successifs en ont demandé toujours plus aux Français sans entendre l’envie de changement qui gronde aux quatres coins du territoire, de la métropole jusqu’à l’Outre Mer. Cadeaux aux entreprises sans contreparties, loi Travail, promesses de négociations des traités européens bafouées, recul de l’âge de départ à la retraite... Ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. Plutôt que d’incriminer un mouvement constructif qui fait passer la démocratie interne et le désir de changement avant les manigances électorales, l’ensemble des responsables politiques devrait tirer les leçons d’une telle débâcle. Il ne faudra pas oublier les espoirs, les souffrances et les revendications des électeurs ayant soutenu les neuf candidats battus, encore moins les 19,58% qu’a recueilli la France Insoumise. Un nouveau déni démocratique serait la goutte qui ferait définitivement déborder le vase de l’exaspération.



Nous voterons blanc : la France mérite un véritable renouvellement

Ne cédons pas au pessimisme ambiant et au repli sur soi. Nous ne devons pas oublier que nous sommes la France. Notre pays est la cinquième puissance économique mondiale, la première destination touristique et sa langue sera bientôt parlée par 300 millions de personnes à travers le monde. La voix de notre nation est attendue et entendue. La France dispose d’un siège au Conseil de Sécurité de l’ONU et dispose de la deuxième zone économique exclusive mondiale. Les territoires ultramarins font également de la France une puissance mondiale au potentiel jusqu'alors méprisé. Un pays si riche ne peut se résoudre à l’immobilisme. Un pays si riche ne peut se résoudre à ne devenir que l’ombre de lui même.

Face à l’urgence du changement, Emmanuel Macron s’inscrit dans une indéniable procrastination politique. En bref, 5 ans de Hollandisme sans la majorité parlementaire socialiste toute gênée de trahir ses électeurs. Ce candidat monté de toutes pièces par une année de communication intensive souhaiterait « libérer les énergies » et que tous les enfants rêvent d’être milliardaires. Sous l’étiquette du renouvellement politique, les vieux responsables se recyclent sous une coalition molle et pusillanime. Nous en connaissons d’ores et déjà les conséquences : précarisation massive, éclatement de nos services publics, abandon de l’exception française. Le quinquennat de notre futur Président de la République est déjà tout écrit : une remise en cause du Code du travail par ordonnance bafouant la démocratie, des alliances électorales faisant fi des aspirations populaires, un accroissement des inégalités de richesses. L’UMPS ne sera plus un slogan du Front National : il devient sous nos yeux une triste réalité. Ne leur donnons pas raison.

Face à l’urgence du changement, la mise à dos logique du Parti Socialiste et des Républicains fait les choux gras de Marine Le Pen. Recueillant l’électorat durement glané par son père, la fille de Jean-Marie Le Pen croit saisir le bon bout en emboitant le pas à la rhétorique de l’anti-mondialisation sous le prisme identitaire. Les fausses alternances ont réussi à convaincre les Français que le moyen de manifester leur mécontentement était de voter Front National, parti mu par la crispation et l’alimentation des fêlures émotionnelles d’un peuple. Un autre quinquennat de politique de l’autruche conduira cette rhétorique mortifère à l’Elysée. Voter Macron en 2017, c’est voter Le Pen en 2022. Le meilleur moyen d’exprimer notre mécontentement est de voter blanc. Le meilleur moyen de témoigner de l’inconsistance de ce deuxième tour reste de ne pas choisir. Nous faisons le pari de la raison. Le sacro-saint barrage républicain n’a montré son utilité que pour prolonger l’immobilisme et protéger ceux qui sont déjà bien lôtis.



Accélérer la recomposition politique française : le combat commence après le 7 mai

Françaises, Français, vous n’avez pas à vous résigner à choisir entre la destruction de notre modèle culturel, celui d’une laïcité qui permet la tolérance et le respect de tous, et la destruction de notre modèle social, acquis au fil de tant de luttes et de tant d’années. Il est temps d’avoir un personnel politique à la hauteur de nos ambitions. Ce n’est pas en cédant au perpétuel chantage de l’Union Républicaine que nous allons accélérer la recomposition de notre paysage politique.

Que ceux que la conscience incombe de voter pour combattre l’obscurantisme soit respectés. Quoiqu’il en soit, dès lors que Madame Le Pen aura été battue par Monsieur Macron, notre vrai combat commencera. Celui qui consistera pour notre mouvement à devenir la première force d’opposition du pays. Tout ceux qui se sont reconnus dans la candidature de Jean Luc Mélenchon doivent soutenir l’émergence d’un poids lourd politique. Nous avons 5 ans pour créer une force organisée et prête à gouverner. Loin des fantasmes, le réel et le concret doivent servir de mots d’ordres pour nous autres qui comptons améliorer le quotidien et redonner fierté aux Français.

Le Front National n’est qu’un épouvantail permettant au système en place de se perpétuer, sous divers visages. Avant que celui-ci n’en perde le contrôle au point de permettre à Madame Le Pen d’accéder au pouvoir, notre devoir est de montrer aux Français notre capacité à proposer une alternance digne pour ce pays : une France indépendante soucieuse du progrès social et de la transition écologique. La première étape sera de rester unis, sans manigances politiciennes, pendant les législatives afin de continuer à convaincre les électeurs. Ce n’est qu’à ce prix que nous réussirons à imposer un rapport de force afin de peser au maximum dans l’avenir du pays, pour l’heure, en voie de délitement. Il est vital de montrer que cette force que nous avons mis en mouvement n’est pas celle d’un seul homme. Jean Luc Mélenchon est brillant, certes, il n'en reste pas moins qu'il est le dépositaire d’un élan qui n’attendait qu’un porte-parole. Ce mouvement appartient à tous ceux qui le nourrissent. La volonté citoyenne doit continuer à s’implanter à tous les échelons loin des querelles d’égos.



Les Français méritent mieux que le duel factice que l’on nous propose. Voter blanc, c’est exprimer une volonté profonde de changement et de renouvellement. Le 7 mai 2017, nos voix doivent faire le pari de la raison et non celui de l’émotion.