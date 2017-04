Nouveau mensonge de Fillon, alias « François Balkany », selon Macron

Soupçonnée d'avoir bénéficié de postes d’assistante parlementaire fictifs, Penelope Fillon aurait été rétribuée par son mari, à partir de… 1982 et non 1986. Ce qui contredit l’affirmation publique de son mari qui, une nouvelle fois, a menti dans cette affaire, comme le révèle Mediapart (1). François Fillon qui se dit "insulté" d'avoir été surnommé "François Balkany", par Emmanuel Macron.

« Contrairement à ce qu’il a déclaré, François Fillon a commencé à rémunérer son épouse Penelope dès 1982, comme chargée de mission à l’Assemblée nationale, et non pas depuis 1986, comme il l’a affirmé. La justice vérifie aujourd’hui la réalité des prestations fournies. » écrit le site d’information, qui précise que, lors de la première conférence de presse, qui s’est tenue le 6 février dernier, le candidat LR avait affirmé « n’avoir rien à cacher » !

De fait, « Penelope Fillon a bénéficié d'argent public dès le premier mandat parlementaire de son mari grâce à des contrats d'études ou de missions commandées par celui-ci. » Or, comme le confirme Geoffrey Bonnefoy, dans l’Express (2) : « … dans plusieurs déclarations de François Fillon, ce dernier assurait que l'embauche de sa femme n'avait commencé que 4 ans plus tard, en 1986. »

Manifestement exaspéré par la question d’un journaliste de BFMTV à propos de cette nouvelle révélation, Fillon lui a lancé « Allez-vous faire voir » ! A nouveau interrogé, mardi matin, dans les 4 Vérités, sur France 2, Fillon a invoqué la théorie du complot et refusé de répondre à Caroline Roux : « Je n'alimenterai pas le feuilleton de la calomnie distillée par des services de l'Etat. Jusqu'où on va aller ? Je ne dirai plus un mot à ce sujet. »

Fillon se dit « insulté » par Macron, qui l’a traité de « François Balkany »

Dans le registre des amabilités de campagne, les noms d’oiseaux se cachent derrière des noms de baptême non moins virulents ou piquants. Après s’être fait rebaptiser « Emmanuel Hollande », Macron a répliqué sur France 3, dimanche, en renommant Fillon « François Balkany ». Un surnom qui n’a pas été du goût du candidat Les Républicains, pour qui cette attaque n’est autre qu’une insulte. Son ami Patrick et son épouse Isabelle auront apprécié la délicatesse de la riposte de leur cher candidat : « François Balkany, si vous ne considérez pas que c'est une insulte… ».

La flèche du candidat d’En Marche fait référence à la mise en cause judiciaire des époux Balkany. Le fidèle sarkozyste et député des Hauts-de-Seine, Patrick Balkany, est mis en examen pour « corruption passive et blanchiment de fraude fiscale ». L’enquête concerne également sa femme, Isabelle.

Qu’il le veuille ou non, justice et morale demeurent le décor de la campagne de François Fillon. Un décor encombrant, qu’il se défend d’avoir planté, vitupérant contre le complot et la machination qui l’accablent de tous les maux. Or, Fillon s’est lui seul accablé. Peut-il nier les raisons de cet accablement ? Lui qui prétend devenir le garant des institutions, il est, selon des indices graves et concordants relevés par les juges d’instruction, soupçonné d’avoir, non seulement bafoué la morale chrétienne et républicaine, mais enfreint gravement la loi de la République, qu'il demande aux autres de respecter. Un comble !

On est probe, comme l’était De Gaulle ou Mendès-France, ou on ne l’est pas. Les Français jugeront, dès le 23 avril, s’ils doivent porter un homme, soupçonné d’être malhonnête, à l’Elysée.

Verdi

Mardi 11 avril 2017

(1) Penelope Fillon a été rémunérée par l’Assemblée nationale dès 1982

(2) Présidentielle : l'embarras de Fillon sur les nouvelles révélations